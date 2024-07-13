《美國隊長》長翅膀了！接班演員被讚太帥 「紅浩克砸盾牌」震撼
漫威電影宇宙祕密武器、驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》，將於2025年2月震撼大銀幕，首支精彩預告及海報隆重上線，「獵鷹」接任美國隊長職位，開展高科技機械翅膀的造型被影迷稱讚帥氣，主要劇情講述嶄新時代正式開啟，在新世界新秩序的衝突升級下，大家都在看新一任美國隊長有沒有奮力扛起盾牌的能力。
記者楊穎軒／綜合報導
《美國隊長：無畏新世界》為漫威電影宇宙的第35部電影，新一任美國隊長、同時也是獵鷹的前美隊得力助手山姆威爾森（安東尼麥基 飾），扛起保衛美國的重責大任，首支預告中，昔日的雷霆羅斯將軍已經成為總統，邀請新任美國隊長山姆前往白宮接見 ，並表達與美隊合作的殷切意圖，山姆卻對羅斯總統的意圖存有戒心，兩人之間充斥著張力。
而後續更引發一連串衝突事件，超級士兵以賽亞開槍暗殺總統，最後更出現紅浩克砸美隊盾牌的畫面，精彩動作場面、爆破特效令人目不暇給，網友直呼：「居然延續了劇集的以賽亞支線，好看了好看了」、「山姆壓力真大，上一任太優秀了！這一任就會非常辛苦」、「會飛的美國隊長帥翻了！」首波劇照也搶先一睹新任美隊和羅斯總統的嶄新造型。
本片由自《美國隊長：酷寒戰士》加入漫威以來已屆整整10年的安東尼麥基領銜主演，《獵鷹與酷寒戰士》新星丹尼拉米瑞茲和老將卡爾朗布里、《夜路》提摩布雷克尼爾森、艾美獎提名女星希拉哈斯、《絕命毒師》詹卡洛埃斯波西托聯合主演，加上繼《無敵浩克》睽違17年重返漫威的麗芙泰勒，以及重磅加入的傳奇巨星哈里遜福特，接替已故影帝威廉赫特飾演上位總統的羅斯將軍。
《美國隊長：無畏新世界》由《科洛佛悖論》新銳導演朱利斯歐納執導、漫威影集《獵鷹與酷寒戰士》編劇達藍穆森、馬康姆史貝爾曼、《月光騎士》編劇馬修奧爾頓聯合編劇；其他幕後團隊陣容也十分堅強，包括《雷神索爾2：黑暗世界》攝影師克瑞馬摩根紹、《魔戒：力量之戒》美術設計師藍姆西艾佛利、《女王》服裝設計師葛夏菲利普斯與《魔鬼剋星：冰天凍地》服裝設計師艾莉克西絲佛特等人；電影2025年2月全台上映。