藍白聯手選罷法逕付二讀　許宇甄：罷免連署錯假問題一定要處理

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許宇甄指出，從最近幾次罷免提案及連署情況來看，確實發現有相同筆跡、冒名、死亡連署的情況，罷免的核心精神是課責公職人員，罷免極具報復性，應須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具，還可以從網路上發現，只要有錢就能買到完整個資，行政部門也坦承2022年2300萬人戶政資料外洩事件為真，近期連飯店入住者個資都有人上網兜售，再加上各地方社團、協會、商號等，個資外洩問題嚴重，這些資料都可能淪為特定者操作工具，為了讓罷免連署回歸常軌運作，保護台灣民主根基，罷免連署應依循公投連署、正副總統選舉連署方式，附上身分證影本以證明為真。
許宇甄認為，民進黨在國會未能取得多數席次，害怕國會改革法案，已史無前例讓四個機關發動釋憲，現在為了贏回國會多數，藉由網軍操作，瘋狂積累社會仇恨值，處心積慮地撕裂台灣，要靠罷免方式奪回國會絕對控制權。
許宇甄再指出，總統賴清德假借還願之名到基隆，就是要炒熱罷免案，藉此轉移海基會董事長鄭文燦貪污案被收押焦點，以挽救民進黨、賴清德政府形象。加上立法院即將休會，行政院長卓榮泰將帶領團隊下鄉宣講，直接拿政府資源做反國會改革及罷免宣傳，民進黨還握有全國戶政資料，會不會再次發生外洩事件？沒人知道，也無從預防，為了防堵執政黨罷免作弊，只能修法讓使罷免連署更為嚴謹，才能解決罷免連署錯假問題，才能防堵拿名冊濫抄的亂象，才能守護台灣得來不易的民主，以落實民主精神。
許宇甄強調，民進黨的委員也有提案，認為罷免連署應該更嚴謹，但在執政利益的誘惑下，先是撤案，還昧著良心一起抹黑自己的提案，甚至為了讓罷免國家隊能運作順暢，直接對罷免連署缺失視而不見，讓罷免制度變成執政黨可以教訓政敵的工具，讓「造假連署」、「亡者還魂連署」、「抄錄名冊連署」可以繼續運作，以製造社會不安及對立，影響民主制度運作的穩定性，與民主精神相違背。現在，只能藉由修法解決罷免連署錯假亂象，完善選舉罷免制度，才能建構可長可久且完善的民主體制。