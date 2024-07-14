同事擺爛、老闆逼人！想離職專家教「減壓4招」：世界可能不一樣

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■組織管理：包含組織氣氛、管理結構、工作流程，以及個人在組織中的生涯發展。
■工作負荷：指工作對於個人能力、家庭、體力、工作時間、適應度的要求，另情緒勞動也屬於工作負荷的一種，像是服務業要維持表情的平穩，以應付對方的憤怒，甚至威脅。
■個人角色：與主管、同事間的衝突，或角色模糊、矛盾。
對於職場減壓，吳瑋庭則建議嘗試使用以下4招：
■增強身體抗壓性：保持良好的生活習慣，例如規律的作息時間、固定的運動習慣和均衡的飲食等，皆能使身體更有能量面對壓力，且一旦有良好生活習慣， 對於工作以外的個人時間會更能掌控，也能提升自我效能感。
■提升心理素質與社會支持：每人對壓力的感受程度，會與自己對於壓力的認知與評價有關，所以調整個人想法也可減壓，例如將可容忍的壓力視為挑戰，有助未來成長、進步，不過要注意若壓力大到無法容忍，不建議用「吃得苦中苦、方為人上人」這種想法硬撐，適時尋找家人或朋友提供工作經驗和想法，或提供情緒安慰，都是很有效的抗壓方式。
■尋求宗教信仰慰藉：若有宗教信仰的經驗，或許能在信仰團體中得到足夠的支持力量，甚至透過轉換個人的思考角度，追求更重要的人生價值。
■尋求醫療人員協助：當工作壓力持續影響生活，建議尋求身心科醫療人員的專業協助，且除了醫療院所外，也可就近使用公司的員工協助方案，或當地縣市心理衛 生中心的心理諮詢資源。
吳瑋庭表示，尋求專業協助不是代表自己不夠好、不能抗壓，反而是證明自己對於身心理狀態有夠多的明白，也有夠多的勇氣、責任感嘗試改變。
吳瑋庭也說，同事未必能像朋友那樣可靠，主管也未必能像家人那樣記得你的付出，在職場的壓力大小只有自己最清楚，這和其他生活層面的困擾一樣，必須自己察覺並正視，才有機會改變。