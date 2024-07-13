日圓11日大幅升值、央行進場干預？謝金河：日圓貶值兩面刃

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不過這個禮拜，日圓突然從161.95元拉升到157.83元，日圓突然升值，日經指數在12日大跌1033.34點，日圓升、股價反而下跌。還有，全世界都很害怕通膨，但日本卻喜歡通膨，這也跟傳統經濟學理論完全悖離。
謝金河引用工商時報社論指出，「日股創新高也救不了！弱勢日圓恐成新常態」！其實看日圓或日本經濟要把縱深拉長一點來看，先從日圓看起。1945年日本戰敗投降，日圓兌美元是360元兌一美元，1984年謝金河才剛到財訊不久的次年廣場恊議，日圓從263.5元走向漫長升值之路。
謝金河表示，1980年代，日圓升值帶來熱錢，到1989年日圓升到79.75元兌一美元，日本泡沫吹破了，從此陷入失落30年。到2011年日本發生地震海嘯，日本已剩半條命，日圓卻反升至75.35。一般正常國家，滙率升那麼多，經濟沒有殘破不堪，算是日本底子厚。
而到了2012年安倍重出江湖，他喊出「安倍三箭」，最核心的是日圓貶值。謝金河在2015年左右，有人問他，日圓應該貶值到多少？日本才有救！謝金河順口說了一個數字：75.35乘以2，大約在150元附近。現在日圓大約在150元到160元之間，而日本東証指數及東京日經指數對日圓反應敏感，日圓大升，日股經常下跌。
經歴30年泡沫經濟的調整，日本元氣尚未恢復，日圓貶值是給日本調整元氣，過去30年，美國幫忙中國、壓抑日本，安倍努力讓日圓貶值，但日圓貶值有限，現在美國壓抑中國，全力拉抬日本，乍看之下，日圓貶值是日本經濟不好，日本人也感覺生活壓力倍增，但這是日本大調整的美好時光。
謝金河指出，安倍生前努力營造服務業的進口，現在全世界的觀光客湧向日本，日經指數跑到42426.77點，東証指數也到2946.6點，這是領先指標！