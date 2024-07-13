超商這排飲料「只能倒著放」！店員崩潰曝原因 日本廠商反揭優點
台灣超商林立，大城市幾乎每相隔100公尺就能看見一間超商，這也成為台灣特色之一。就有一名女網友逛超商時發現，有店員特地將一排飲料顛倒過來放置，讓她相當好奇背後原因，貼文曝光後，不少店員出面解答「你不知道它有多脆弱一碰就碎，掉下來我們店員真的會拖地拖得半死」，而日本超商也曾出現類似場景，但隱藏的原因讓人倍感貼心。
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名網友在社群平台Threads上發文，表示逛超商開放式飲料櫃時，發現店員將中央一排飲料上下顛倒排放，且這些飲料的共通點都是包裝上寬下窄，讓原PO好奇特地這樣排放商品的背後原因。
貼文一出引來1.2萬人按讚熱議，不少苦主透露「它設計有點不良，我好幾次沒拿好，摔到就毀了，送地板喝了」，也有店員出面解釋「這個應該是超商最易碎的產品了，你不知道它有多脆弱一碰就碎，掉下來我們店員真的會拖地拖得半死」、「逢摔必破，這家門市應該經常遇到」。
日本超市飲料倒放原因超貼心
不過，其實有不少店員習慣將飲料倒放排列，過去就有一名日本網友發現，家裡附近的超市飲料區，店員都會特地將鋁罐飲料店倒放。當時不少在賣場工作的網友解釋，最大原因是衛生問題，鋁罐不像一般瓶裝可以隔絕灰塵，在拉環開口處大多還是會接觸嘴巴，因此才會以倒放的方式避免放久了灰塵堆積。
另外，日本曾發生過有心人士注射有毒物質到飲料中，當時許多店家都會用這種陳列方式來避險，這個習慣可能維持至今。 而日本也曾有啤酒品牌直接在鋁罐上建議，啤酒平時可以用倒放方式保存，味道會比較好喝。也有人表示，倒放過後的啤酒比較不會起泡，是一項隱藏的小技巧，推薦大家可以試試。