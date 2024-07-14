便秘人快看！中醫教穴道按摩「通便穴」　按完腸道蠕動甚至打嗝

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氣虛型便祕 可靠支溝穴調理
林國偉表示，臨床發現許多苦於便祕的民眾，會因為上廁所時排便不順，導致排便的時間過長、用力過度，這種狀況若依中醫理論屬「氣虛型便祕」，在解剖生理則為腸道蠕動無力，這時即可使用支溝穴調理身體機能。
針對支溝穴的位置，林國偉說，其位於手臂的前臂背側，取穴方式很簡單，只要在前臂背側、從腕橫紋往上3吋，大約是用自己手指向上量4橫指，介於尺骨與橈骨間的中點便是支溝穴，按壓時會有痠脹感。
按支溝穴增強腸道蠕動 甚至會打嗝
林國偉指出，找到支溝穴後，只要順手用拇指揉按，直接按壓、順時鐘或逆時鐘等方式皆可，要注意雙手的支溝穴每次各揉按3到5分鐘。
一般而言，按完支溝穴後常可感受腸道蠕動增強，甚至有人會出現打嗝反應，這些都是正常現象，建議長期苦於者每日多按壓幾次，並可加上順時鐘按摩腹部，還能加強調理效果。
此外，林國偉說，支溝穴除可改善便秘，還可調理脅肋痛或肋間神經痛，肋間神經痛最常見疾病即為帶狀皰疹 ，患者肋骨從後到前側均可能有疼痛困擾，這時按壓支溝穴有助減輕症狀。
林國偉強調，穴位按摩可調理身體機能，但當身體有明顯不適，仍建議諮詢合格醫師，不可自行找非醫師嘗試拔罐、放血等療法，以免健康、安全出問題。