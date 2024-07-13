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庾澄慶名字常被唸成「庚」 揭差點錯失神曲《情非得已》內幕

▲庾澄慶在節目中透露，很多都唸錯他的姓名，並且當年差點錯失神曲《情非得已》。（圖／中天綜合台提供）
▲庾澄慶在節目中透露，很多都唸錯他的姓名，並且當年差點錯失神曲《情非得已》。（圖／中天綜合台提供）

記者林奕如／台北報導

庾澄慶在音樂競演節目《我們的歌5》提到，在1989年時，觀眾對他的姓氏「庾」還不認識，有念「庚」、「瘦」的都有，還有人說哈林老師和庾澄慶好像，讓他哭笑不得。他也揭露成名曲《情非得已》原本沒有收錄在專輯中，但工作人員建議試唱後再決定，後來《流星花園》需要一首歌，聽完故事後覺得這首歌很合適。

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該節目中邀請到三組不同年代的音樂人，有庾澄慶、蘇慧倫、任賢齊、光良、A-Lin、大張偉、「時代少年團」馬嘉祺、告五人、杜德偉、白舉綱等。歌手們組成跨風格、跨年齡的合作搭檔，庾澄慶開心分享，這節目很符合他現在對於音樂要達成的目標與效果，A-Lin則希望在節目中的合作對象是位顏值擔當。

▲《我們的歌》邀來不同年代的音樂人，以盲選的方式選擇首次合唱的搭檔。左起A-Lin、白舉綱、騰格爾、光良、吳莫愁、庾澄慶、蘇慧倫、任賢齊、馬嘉祺、大張偉。（圖／中天綜合台提供）
▲▼A-Lin（上圖）在節目上終於見到女兒偶像「時代少年團」馬嘉祺（下圖）。（圖／中天綜合台提供）
▲《我們的歌》邀來不同年代的音樂人，以盲選的方式選擇首次合唱的搭檔。左起A-Lin、白舉綱、騰格爾、光良、吳莫愁、庾澄慶、蘇慧倫、任賢齊、馬嘉祺、大張偉。（圖／中天綜合台提供）
A-Lin在組隊環節時，終於見到從女兒口中認識的偶像「時代少年團」馬嘉祺，A-Lin表示，他對音樂是很細膩又賦予熱情，因之前A-Lin有去另一節目探班，可惜沒有見到本人，這次不放棄機會努力爭取，並對著馬嘉祺大喊：「這次不能再錯過，上次我錯過了你，我希望這一次，不會再錯過了你。」最終如願組隊成功，開心笑著終於可以回家跟女兒交代。

A-Lin在節目中挑戰唱跳歌曲《Fri Friday》，練習過程馬嘉祺帶著A-Lin一起讓舞蹈動作變成肌肉記憶，A-Lin笑說：「記得舞步忘記歌詞、記了歌詞忘記舞步，但能與偶像共同完成，一定行的。」該節目在中天綜合台播出。

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