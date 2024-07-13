玉山14:10下冰雹！氣象局揭酷暑「下冰雹成因」 現場美景超夢幻
今（13）日高溫炙熱，各地普遍約達攝氏32至35度，中央氣象局通報，下午14時10分至25分玉山降下小冰雹，現場景色雪白一片，頗為壯觀。不過平地高溫酷暑，台灣最高峰玉山為何會下起冰雹？中央氣象署預報員張承傳表示，降下冰雹主要原因是午後熱對流發展旺盛，水滴在雲裡上下移動越長越大顆，最後在空中結冰並落下，在夏季是經常發生的正常現象。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳指出，當午後熱對流發展旺盛，就會有冰雹出現，夏季午後雷陣雨下冰雹是正常現象，稍早下午14時10分左右，就是今日午後雨勢最猛烈的時候，後續降雨也會慢慢趨緩。據悉，冰雹通常發生在春、夏兩季，尤其在山區，因為地形複雜且受熱差異大，常迫使氣流急遽上升，容易形成積雨雲而發生雷雨及冰雹。
氣象署曾說明，冰雹的形成跟雨水很像，上升氣流除了可以挾帶水氣上升之外，也可能將已經凝結的小水滴推到高空，如果高空的溫度達到攝氏零度以下時，小水滴就有可能凝結成小冰晶，這些冰晶一直維持在冰冷的高空之中，直到上升氣流再也無法撐住冰晶的重量，而造成冰晶墜落。
冰雹發生時，有時會伴隨「下衝流」的出現，當有劇烈對流降雨時，落下的水滴會吸收空氣中的熱量而蒸發，使得空氣變得又冷又重而開始下沉，到達地面後會四散開來引起強陣風，在歷史紀錄中，曾經有出現8級以上的瞬間強陣風，其威力不亞於龍捲風。