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天降平安大喜！3生肖下半年「富到流油」　好運翻身一路旺到年底

▲在2024下半年運勢裡，「3生肖」表現最出色，將迎好運大翻身，一路旺到年底。（示意圖／取自Unsplash）
▲在2024下半年運勢裡，「3生肖」表現最出色，將迎好運大翻身，一路旺到年底。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

2024年進入下半場，後半年的運勢倍受矚目。《搜狐網》點名「3大生肖」，可得把握接下來的大好時機向前衝，除了天降喜事、大吉大利，貴人運、財運都明顯增強，尤其第一名生肖屬羊的人，下半年將迎來運勢逆襲。

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第三名：生肖牛
生肖屬牛的朋友，下半年好消息增多，很容易迎來滿滿豐收。屬牛的人個性勤奮，將為自己帶來更多機會，辛苦的付出可以獲得正能量和幸福感。

屬牛的人下半年應積極發揮自身實力，告別過去的壞運氣，在工作上突飛猛進，由於原先就具備競爭力，因此晉升指日可待。另外受吉星影響，貴人相助，事業助力大，薪資方面有望水漲船高。

第二名：生肖兔
生肖兔的朋友很有實力，靈活的頭腦能在工作中快速獲得賞識。對屬兔的人來說，吃苦當吃補，自然可以在競爭的大環境抓住機會，加上兔寶寶總是樂於助人、做事細心，將能衝出一番事業。

進入下半年，生肖兔的人好運多多，他們才華出眾、能順利賺錢。生肖兔聚財生財，做事又有韌性，將為事業和財富帶來高峰，容易心想事成。

第一名：生肖羊
生肖羊進入下半年運勢不俗，他們能夠給身邊的人帶來正能量，總是讓旁人感受到溫柔體貼。對於屬羊的人來說，在下半年能夠和好運不期而遇。

此外，下半年的貴人特別多，不管做生意或上班族在職場奮鬥，都會有好事發生，大大提升社經地位。下半年屬羊的人可說是好運不斷、接連翻身，一改過去不順與挫折，過不了多久就能心想事成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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