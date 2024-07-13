美股開紅盤！資金回流科技股4大指數齊揚　輝達、台積電ADR雙上漲

台股2萬4千點關卡得而復失！專家建議選股仍以「這族群」為主

▲近期台股屢創新高，本週加權指數上揚360.34點，漲幅1.53%，終場收在23916.93點。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲近期台股屢創新高，本週加權指數上揚360.34點，漲幅1.53%，終場收在23916.93點。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者鄭妤安/台北報導

近期台股屢創新高，本週加權指數上揚360.34點，漲幅1.53%，終場收在23916.93點。專家表示，下週市場波動放大，操作上注意市場量價變化，選股仍以電子上游為主。

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本週台股創新高後受到美股衝擊出現回檔，但多頭趨勢不改，週K線為留上影線的紅K，一週加權指數上揚360.34點，漲幅1.53%，終場收23916.93點，24000點關卡得而復失，五日均量則擴增到5715億，價漲量增。上櫃指數表現較弱，反而下跌0.78%，收278.46點，週K線是帶下影線的黑K，明顯不如上市。

台積電公布六月營收後，市場看到台積電第二季營收年增率達到40%，對於第2季財報信心大增，而7月18日將迎來台積電的法說，市場抱持樂觀，因此股價連漲4天，帶動大盤不斷創高，而台積電占大盤權重已經逼近35%，因此只要台積電繼續前進，大盤就能維持不墜。

永豐投顧表示，下週投資策略主要可分成4大重點，首先，市場對於台積電第3季法說抱持樂觀的態度，事實上由於第2季營收年增率幅度大，樂觀看法有基本面支持。然而，本週四美國CPI數據的利多出盡表現也使人警惕，必須觀察個股與市場量能變化，如果出現失控，應該要及時反應。

第二，上週美國CPI首見月增率為負，意味美國聯準會等待的通膨降溫已經逐漸成真，而聯準會也表示不需要等待CPI年增降到2%才開始降息，所以9月FOMC降息大概確定，既然如此，可以確保降息循環，等於利多提前呈現，原來多空平衡條件不存在，資金有往債市分流可能，股市波動可能加劇。

第三，財政部公布6月出口值399億美元，已經8個月維持年增成長，特別是對美出口值增幅達到74%，顯示台灣優勢產業正受到AI的帶動，迎接景氣上升，因此縱使台股已經連漲多個月，基本面輪廓逐漸清晰，故還是應該偏多操作。

最後，綜合以上說法，下週市場波動放大，可能不再是一路向上，但操作上還是應該偏多，注意市場量價變化，選股仍以電子上游為主，本週指數區間看23000點至24200點。

台股回檔多頭氣勢不改！專家：台積電持續前進　大盤能維持不墜

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