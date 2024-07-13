台股2萬4千點關卡得而復失！專家建議選股仍以「這族群」為主

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台積電公布六月營收後，市場看到台積電第二季營收年增率達到40%，對於第2季財報信心大增，而7月18日將迎來台積電的法說，市場抱持樂觀，因此股價連漲4天，帶動大盤不斷創高，而台積電占大盤權重已經逼近35%，因此只要台積電繼續前進，大盤就能維持不墜。
永豐投顧表示，下週投資策略主要可分成4大重點，首先，市場對於台積電第3季法說抱持樂觀的態度，事實上由於第2季營收年增率幅度大，樂觀看法有基本面支持。然而，本週四美國CPI數據的利多出盡表現也使人警惕，必須觀察個股與市場量能變化，如果出現失控，應該要及時反應。
第二，上週美國CPI首見月增率為負，意味美國聯準會等待的通膨降溫已經逐漸成真，而聯準會也表示不需要等待CPI年增降到2%才開始降息，所以9月FOMC降息大概確定，既然如此，可以確保降息循環，等於利多提前呈現，原來多空平衡條件不存在，資金有往債市分流可能，股市波動可能加劇。
第三，財政部公布6月出口值399億美元，已經8個月維持年增成長，特別是對美出口值增幅達到74%，顯示台灣優勢產業正受到AI的帶動，迎接景氣上升，因此縱使台股已經連漲多個月，基本面輪廓逐漸清晰，故還是應該偏多操作。
最後，綜合以上說法，下週市場波動放大，可能不再是一路向上，但操作上還是應該偏多，注意市場量價變化，選股仍以電子上游為主，本週指數區間看23000點至24200點。