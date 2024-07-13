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私會邊佑錫內幕曝光！許光漢說溜嘴《無路可逃》超激烈劇情

▲許光漢透露與邊佑錫私約吃飯過程，還爆料韓劇《無路可逃》有超激烈打戲。（圖／記者陳明中攝影） 
▲許光漢透露與邊佑錫私約吃飯過程，還爆料韓劇《無路可逃》有超激烈打戲。（圖／記者陳明中攝影） 

記者黃雅琪／台北報導

許光漢今（13）日出席美妝代言活動，超過300名粉絲擠爆台北東區，甚至有人昨晚就在現場排隊，就是為了見到好久不見的老公。許光漢表示，與韓星邊佑錫因為有共同認識的工作人員，加上他有空檔，因此一起吃過飯，覺得滿開心。許光漢還透露，韓劇《無路可走：輪盤賭》有湖邊精彩打戲，令人期待不已。

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各國狂飛太久沒回家　許光漢：我是誰我在哪

睽違4個月終於公開露面，許光漢曖昧回應停留台灣時間：「還是有一些宣傳跟廣告要拍攝，（這次會待多久？）我也不知道！」近期頻繁飛抵日本、韓國、北京和香港工作，許光漢笑說：「我今天早上就覺得，我是誰？我在哪這樣？」好久沒有躺在自己的床上，回家後反而有些陌生的感覺。

▲許光漢出席保養品牌代言活動。（圖／記者陳明中攝影） 
▲許光漢出席保養品牌代言活動，現場擠爆超過300名「許太太」應援。（圖／記者陳明中攝影） 
飛蘇美島參加國國婚禮　許光漢謝絕當演唱會嘉賓

樂團「落日飛車」主唱國國日前在泰國蘇美島補辦婚禮，許光漢也抽空前往參加：「他們很早之前就有講，我就說那個時候剛好有時間去就去，其實也是待2、3天而已。」至於會不會去《AAA TOUR BY HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER, 2024》演唱會當嘉賓？許光漢說：「就是時間如果ok的話，當一個平凡的聽眾就好！（可是你也出過唱片！）不太同類型的音樂啦。」

首部參演韓劇即將上線　許光漢自爆湖邊有打戲

許光漢首部韓劇《無路可走：輪盤賭》即將上線，他表示在韓國拍攝時，沒有水土不服的狀況，大概就是食物太多澱粉，感覺自己有變重，但仍努力健身運動。回憶起拍攝過程，許光漢透露，當時天氣相當寒冷，體感溫度只有攝氏-21度，晚上在湖邊拍打戲：「可是熱身起來，等待一段時間，換了另一個鏡頭，身體又冷了。」

▲許光漢出席保養品牌代言活動。（圖／記者陳明中攝影） 
▲許光漢罕見透露，除了工作也想談戀愛了。（圖／記者陳明中攝影） 
聊到護膚話題，許光漢罕見表示想談戀愛了：「工作跟玩樂還有愛情都要兼併的，這樣你的人生才會比較充實、圓滿！（所以你現在缺心的這一塊嗎？）也是隨緣啦。」下半年除了《無路可走：輪盤賭》、《正港分局》，他透露還有電影會推出，要大家期待一下。

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