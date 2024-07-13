分科測驗公民題目長難理解！美中關係、缺水危機入題 手寫分數重
113學年分科測驗於今（13）日舉行第2天考試，最後一科考公民，多名考生反映與歷史、地理相比，難度偏高，題目敘述較為冗長，無法直覺下筆。生活化考題多，立法院打架、美國總統大選、美中關係、缺水危機等時事皆入題。
財經生活中心/綜合報導
第2天分科測驗考社會科，第1節歷史「難易適中」，測驗的知識重點大多可見於歷年考古題中，多為經濟、生活相關議題，與時事有關的電影「周處除三害」的歷史原型也入列。值得一提的是，今年測驗中，宗教相關試題大增，其中包括耶穌會、印度佛教、民間信仰等。
第2節地理考科，也被全國教師會解題團隊分析為「難易適中」，試題生活化，其中也包含時事題，長照2.0、風力發電、再生水技術、紅海危機等皆入列，此次地理考題重視探究實作，佔了整份試卷的20%，題型具層次，考驗考生分析資料的能力，混合題考歸納統整能力是得高分的關鍵。
最後1節考公民，相較歷史以及地理，有部分學生反應考題偏難，題目敘述長，考驗考生耐心，題型主要聚焦在生活時事以及閱讀理解，其中，立法院打架、美國總統大選、美中關係、缺水危機等時事皆入題。另外，有學生表示，手寫分數重，非選題組考經濟成長率與市場利率，限制字數作答，考驗學生抓出重點的能力。