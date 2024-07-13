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歐國盃決賽西班牙VS英格蘭！15日凌晨3點巔峰對決　觀戰重點一覽

▲西班牙闖進歐國盃決賽對決英格蘭，目標自2012年以來、賽史最多的第4座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙闖進歐國盃決賽對決英格蘭，目標自2012年以來、賽史最多的第4座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024年歐洲國家盃（歐國盃）經過一個月的激烈競爭，即將於7月15日凌晨3點迎來最終決賽，本屆將由西班牙與英格蘭上演巔峰對決。今年這兩支球隊以截然不同的方式踢進決賽，各自展現出不同的球風與戰術策略。《NOWnews》將為讀者提供最全面的觀戰指南。

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西班牙與英格蘭通往決賽的路徑截然不同，西班牙一直是本屆的奪冠熱門，是唯一能夠持續踢出精彩表現的傳統強權，將要挑戰自2012年以來、賽史最多的第4座冠軍；至於英格蘭方面，整體顯得缺乏協調，且踢得十分保守，但陣中將多位明星球員集合起來，仍踢出一個令球迷滿意的結果，連續兩屆踢進歐國盃決賽，本屆目標隊史首冠。

西班牙憑什麼贏得冠軍？

從歐國盃開賽至今，沒有人會否認西班牙是本屆最好的球隊，他們贏得所有6場比賽，並且在8強淘汰賽中擊敗東道主德國，以及4強踢倒奪冠熱門法國隊。

西班牙攻入本屆最多的13顆進球，創造出最多的96次機會，並且擺脫傳統傳控，實現新型態的進攻足球。許多關注焦點集中在翼鋒Nico Williams和Lamine Yamal身上，兩人為球隊提升了縱深空間，並且能夠控制住球權，提升攻守的平衡性。不僅如此，目前效力於英超曼城的中場Rodri，可說是本屆西班牙陣中最佳球員之一，是球隊的中樞神經。

英格蘭憑什麼贏得冠軍？

英格蘭在4強踢出迄今的最好表現，這些信心源自於他們在比賽末段總能扭轉不利局勢；Jude Bellingham在16強對斯洛伐克於第95分鐘倒掛金鉤踢進追平球，並在8強對陣瑞士贏下PK大戰，以及4強賽Ollie Watkins對荷蘭的第90分鐘絕殺進球，讓人感覺英格蘭似乎有機會在今年捧起隊史第一座歐國盃冠軍。

英格蘭4強對陣荷蘭，團隊進攻似乎才真正開始發揮，尤其是Kobbie Mainoo、Phil Foden和Bukayo Saka之間的配合令人振奮。門將Jordan Pickford在本次比賽的表現再度提升，而Marc Guehi則在中後衛位置上表現出色。Luke Shaw有望在決賽擔任先發，這將為球隊帶來更好的平衡；在經過比賽初期的混亂之後，英格蘭主帥Gareth Southgate似乎找到了最佳陣容。

決賽戰前分析　中場爭奪成關鍵

西班牙在主帥De la Fuente的帶領下，球風更直接，他們將依靠Rodri和Fabian Ruiz兩名中場來掌控比賽節奏，並依賴Williams和Yamal在邊路伺機發動攻勢，盡可能擊敗英格蘭的邊後衛，而英格蘭在比賽中無法保住控球權的問題依舊存在，短時間也無法改變，因此中場的爭奪將至關重要。

如果英格蘭能夠先在比賽中站穩腳跟，他們恐怖的進攻天賦，將能在西班牙較脆弱的防線取得優勢，尤其是中後衛的位置。另外，英格蘭板凳席上的進攻火力也可能起到關鍵作用，Ollie Watkins和Ivan Toney在本屆歐國盃做出重要貢獻，Watkins在4強對陣荷蘭之戰踢進絕殺球，必須加以提防。

▲歐國盃「三獅軍團」英格蘭連兩屆踢進決賽，目標隊史第一座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐國盃「三獅軍團」英格蘭連兩屆踢進決賽，目標隊史第一座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

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