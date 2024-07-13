遭指「可疑業績暴增」！振興女醫公開所得申報　怒告前輩加重毀謗

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林昌琦於今年6月30日與振興醫院合約到期, 經由醫院的醫師聘任審查委員會，以10票贊成對一票廢票，決定不予續聘。委員會多數成員認為不應續聘乃是基於審慎且清楚的資料，「顯示他的個人品德及醫療上的不當行為，故予以不續聘。」
曾芸軒表示，醫院為顧及雙方長期關係，所以並未對外公佈審查委員會的報告及資料，無奈林昌琦為了轉移焦點，製造輿論壓力，甚且報復之心，「他將未獲續聘的原因，改造成是因為他透過工會檢舉我2020年的業績不當暴增，藉此把他個人攻擊同儕的造謠行為，美化成工會查弊的正義之舉，並進一步誣陷振興醫院院方打壓工會，來引發外界同情。」
她進一步提到，林昌琦自從2023年5月當選為振興醫療財團法人企業工會理事長後，屢屢透過Line群組，和以工會理事長名義發函等方式，不斷對曾本人和振興健康管理中心團隊進行汙衊，影響團隊士氣。這段期間，院方主管多人和人事薪資單位也早已一再向他溝通說明，但林仍選擇做出後續言行。
曾芸軒列出為何要控告林昌琦加重毀謗罪的原因，首先，林昌琦是曾的前任振興健康管理中心主任，他對健康管理中心的薪資計算方式非常清楚，明知道健康管理中心的醫師不會從掛在名下的健康管理中心開單業績獲得任何分潤，也知道本院醫師薪資是依實際完成的醫療項目, 依本院早已訂定的主治醫師提成辦法來提撥, 從來沒有他所宣稱的用醫師名下總業績給予10%的分潤計算方式。「他絕非是接獲資料、正義檢舉、吹哨，而是蓄意誤導媒體，對同儕進行公然造謠毀謗。」
第二，林昌琦宣稱曾芸軒2020年擔任振興健康管理中心主任後年業績從數千元爆增成3.4億，年薪達2200多萬。但曾指出，她和先生都是醫師，且先生比她資深且為某科主任，兩人2020年綜合所得總額為1080萬元，故曾一人年薪達2千多萬的說法並不屬實。
最後，在經過思考後, 曾芸軒覺得個人名譽事小，但林昌琦出於個人目的惡意造謠，還不斷美化自己造謠中傷同儕的行為是吹哨人，對一路栽培他、栽培許多優秀醫師的振興醫院，造成非常大的傷害，因此決定要捍衛聲譽，尤其是要捍衛振興健康管理中心和振興醫院的聲譽。
為此，曾芸軒決定公開她和先生2020年所得申報資料，並於下周委任律師，對林昌琦提出加重毀謗之訴。