超商咖啡省錢秘訣！7-11冰美式、拿鐵「隱藏買法」：比買1送1便宜

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7-11門市即起至7月16日，憑icash Pay／五大信用卡，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、麵包、零食、糖果、精補品、冰品、甜點、冷凍品、寵物食品等指定商品，消費滿1000元現折100元。
五大信用卡單行正附卡合計3萬筆（單筆可累折），國泰世華／中信／玉山／富邦每卡折抵上限2次（相當於200元），聯邦每卡折抵上限4次（相當於400元）；使用icash Pay購買以上指定商品單筆結帳金額滿1000元立折100。icash Pay每會員折抵上限4次(每會員限折抵上限400元)，總限量3萬筆（單筆可累折）。
恰好活動遇上7-11門市7月16日前特大美式、厚乳拿鐵、精品美式、經典純奶茶買2送2優惠，記得先禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務，以及滿千折抵活動是否額滿，換算後最優惠組合如下：
◾特大杯美式買2送2，一次購買9組，共計36杯，原價2160元、特價980元，單杯原價60元、特價27元，約4.5折
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，一次購買8組，共計32杯，原價2080元、特價940元，單杯原價65元、特價30元，約4.6折
◾經典純奶茶買2送2，一次購買10組，共計40杯，原價2000元、特價900元，單杯原價50元、特價23元，約4.6折
要注意的是，若有門市願意開放紙本寄杯，通常僅限於單店門市兌換，想要全台7-11隨換隨喝，7-11行動隨時取即起至16日前，也有濃萃美式買11杯送11杯，原價50元、特價25元，相當於5折優惠，每日限量供應2萬組，售完隔日00:00會上架補貨，兌換期限至9月30日前。
🟡全家租借循環杯，指定拿鐵半價
即日起至12月31日，於「全家」免費借用循環杯，天天可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠，用循環杯喝咖啡不只愛地球也能省荷包！