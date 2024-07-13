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超商咖啡省錢秘訣！7-11冰美式、拿鐵「隱藏買法」：比買1送1便宜

▲7-11歡慶全台第7000店首府門市開幕，即起至7月16日前憑icash Pay/五大信用卡購買指定商品，消費滿1000元現折100元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11歡慶全台第7000店首府門市開幕，即起至7月16日前憑icash Pay/五大信用卡購買指定商品，消費滿1000元現折100元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11歡慶全台第7000店首府門市開幕，即起至7月16日前憑icash Pay/五大信用卡購買指定商品，消費滿1000元現折100元，可搭配門市特大美式、厚乳拿鐵、精品美式、經典純奶茶買2送2優惠，換算下來特大美式最低4.5折開喝。全家即起至12月31日前，則有門市免費租借循環杯，可享特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價優惠。

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🟡7-ELEVEN咖啡買2送2，滿1000元現折100元

7-11門市即起至7月16日，憑icash Pay／五大信用卡，購買CITY系列飲品、飲料、啤酒、麵包、零食、糖果、精補品、冰品、甜點、冷凍品、寵物食品等指定商品，消費滿1000元現折100元。

五大信用卡單行正附卡合計3萬筆（單筆可累折），國泰世華／中信／玉山／富邦每卡折抵上限2次（相當於200元），聯邦每卡折抵上限4次（相當於400元）；使用icash Pay購買以上指定商品單筆結帳金額滿1000元立折100。icash Pay每會員折抵上限4次(每會員限折抵上限400元)，總限量3萬筆（單筆可累折）。

▲7-11限時7天指定商品，只用五大信用卡或icash Pay可享滿1000元立折100元。（圖／7-11提供）
▲7-11限時7天使用五大信用卡或icash Pay可享滿1000元立折100元。（圖／7-11提供）
恰好活動遇上7-11門市7月16日前特大美式、厚乳拿鐵、精品美式、經典純奶茶買2送2優惠，記得先禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務，以及滿千折抵活動是否額滿，換算後最優惠組合如下：

◾特大杯美式買2送2，一次購買9組，共計36杯，原價2160元、特價980元，單杯原價60元、特價27元，約4.5折

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，一次購買8組，共計32杯，原價2080元、特價940元，單杯原價65元、特價30元，約4.6折

◾經典純奶茶買2送2，一次購買10組，共計40杯，原價2000元、特價900元，單杯原價50元、特價23元，約4.6折

要注意的是，若有門市願意開放紙本寄杯，通常僅限於單店門市兌換，想要全台7-11隨換隨喝，7-11行動隨時取即起至16日前，也有濃萃美式買11杯送11杯，原價50元、特價25元，相當於5折優惠，每日限量供應2萬組，售完隔日00:00會上架補貨，兌換期限至9月30日前。

▲7-11歡慶生日，厚乳拿鐵、美式買二送二。（圖／翻攝自7-11）
▲7-11特大美式、厚乳拿鐵、精品美式、經典純奶茶買2送2優惠。（圖／翻攝自7-11）
▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲7-11APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
🟡全家租借循環杯，指定拿鐵半價

即日起至12月31日，於「全家」免費借用循環杯，天天可享Let’s Café特濃拿鐵（原價65元）或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（原價65元）半價優惠，用循環杯喝咖啡不只愛地球也能省荷包！
 

▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）
▲響應世界地球日，消費者於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或是私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。（圖／全家提供）

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