最美區間車！台鐵「奶茶色車廂」爆紅 一票台灣人驚豔：好有質感
台鐵線路涵蓋全台灣，為通勤族最常搭乘的公共運輸之一。近日就有一名網友驚喜透露，她搭乘到一輛台鐵區間車，整個車廂竟都是奶茶色系，超療癒的配色讓她忍不住發文分享。貼文曝光後，不少網友也驚豔大讚「好有質感的車廂顏色！」其實該輛列車為台鐵EMU900型電聯車，也有最美區間車的封號。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（12）日在Threads上發文，只見她曬出搭乘台鐵的畫面，並寫下「台鐵的奶茶色車廂也太好看，大愛奶茶色的人。」而畫面中台鐵車廂內部有別於以往的生硬配色，整片牆面改為使用咖啡色系，質感色調看上去十分療癒。
貼文曝光後，已經累積超過7000人按讚，大票網友直呼，「好有質感的車廂顏色」、「太愛了，我是奶茶控」、「沒搭過，想來搭看看」，但也有人稱「可惜車廂其他部分還是白底，而且椅子好難坐。」也有內行網友解答「這是最美區間車EMU900型，由韓國現代樂鐵打造，車齡目前3年多，動力系統跟EMU800一樣使用東芝IGBT vvvf。」
台鐵EMU900型電聯車獲封「最美區間車」
台鐵EMU900型電聯車為第六代通勤型電聯車，由韓國現代Rotem原裝製造，於2020年至2023年間完成交車。EMU900型外觀設計最初有多種版本，分別為建築工業風、溫馨風與汽車工業風，最終由採用溫馨風，因此EMU900型才有了現在的外觀。
至於EMU900型內裝，台鐵強調柔和、放鬆的氛圍，讓遊客能產生舒適乘車體驗，車廂底端靠近通道門的牆板使用棕色系，地板也使用耐磨耗質及相襯配色。就連座椅都採用人體工學設計，不僅椅背加高，還加裝頭枕支撐乘客頭部，讓乘坐舒適度大為提升。