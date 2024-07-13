「雙颱風」有機會下週生成！雙北連5天熱到發紫 明午後雨區縮小
明（15）日太平洋高壓西伸北抬，午後雷雨區縮小，明、後兩天東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；明起到下週四（14日至18）溫度更熱，局部氣溫可能攝氏37度以上。另外，南海熱到擾動，在明、後天有機會發展成熱帶性低氣壓；菲律賓東方海面下週一（15日）也有機會發展，不過是否發展颱風都還得進一步觀察。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳表示，明（14日）起太平洋高壓西升，環境偏東南風，明後兩天東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍縮小，不過各地山區、中南部仍要留意午後雷陣雨。
下週二（16日）起環境改偏東南風，午後雷陣雨範圍擴大，西半部、東半部山區要留意雷陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，類似降雨型態將持續到7月23日。
溫度方面，明起到下週四（14日至18）溫度更熱，受東南風沉降影響，局部地區氣溫更為偏高，特別在大臺北及中南部內陸地區可能有攝氏37度以上高溫。
中央氣象署也發布高溫特報，明（14）日中午前後新北市、屏東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；臺北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，有出現攝氏36度高溫機率。
此外，隨著太平洋高壓西升北抬，南海到菲律賓東方海面適合熱帶擾動發展，目前南海熱島擾動已經慢慢組織起來，預計明、後天有機會發展成熱帶性低氣壓，預計增強過程會往南接近，對台灣影響不到；菲律賓東方海面熱帶擾動在下週一也有機會發展，是否會形成雙颱還待近一步觀察。