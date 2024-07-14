天氣預報／今天超熱！新北38°C極端高溫警報 午後降雨集中2地區
今（14）日比昨天更熱！中央氣象署發布高溫資訊，新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署發布高溫特報，今（14）日中午前後新北市、屏東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；臺北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，有出現攝氏36度高溫機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏27至37度
📍新北市：多雲時晴，降雨機率10％，氣溫攝氏27至37度
📍桃園市：多雲，降雨機率10％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時晴，降雨機率10％ ，氣溫攝氏28至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏29至35度
📍高雄市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏29至35度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲，降雨機率10％，氣溫攝氏27至33度