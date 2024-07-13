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曾智希備孕退出《天道》卻跳槽民視　親曝原因反擊酸民：不用再猜

▲曾智希當初擔任《天道》女主角，卻在50集就提早下車，接下來她積極備孕，但現在卻跳槽民視，引來話題。（圖／翻攝自曾智希IG）
▲曾智希當初擔任《天道》女主角，卻在50集就提早下車，接下來她積極備孕，但現在卻跳槽民視，引來話題。（圖／翻攝自曾智希IG）

記者李欣容／台北報導

34歲女星曾智希和演員陳志強2022年結婚，兩人積極求子，但目前都還沒有好消息，而先前曾智希擔任三立八點檔《天道》女主角，和謝承均配對，沒想到50集後卻被寫死，提早下車，而她也透露，當初談的時候，這個角色本來就只有50集，剛好符合她要休息備孕的需求，只是後來她接下節目《哈囉 你有事嗎？》主持棒，又加入民視八點檔《愛的榮耀》，大動作跳槽讓網路上開始有質疑聲浪，曾智希也正面回應了。

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下車《天道》卻跳槽民視？曾智希回應

曾智希在IG現動聊到植入失敗的生活，當時整個人充滿負面情緒，因此當節目《哈囉 你有事嗎？》找上她時，老公陳志強鼓勵她接下，希望她走出去不要老是把自己關在家裡，加上民視八點檔《愛的榮耀》也找上她，她心想，「我想也是老天在鼓勵我，藉由惠君的樂天讓我暫時忘記備孕的煩惱跟壓力。」

▲曾智希回應接下主持棒一事，直呼是老公陳志強鼓勵她走出去，不要被植入失敗影響情緒。（圖／翻攝自曾智希IG）
▲曾智希回應接下主持棒一事，直呼是老公陳志強鼓勵她走出去，不要被植入失敗影響情緒。（圖／翻攝自曾智希IG）
曾智希說，在《天之驕女》殺青後，就開始積極備孕，當《天道》來找的時候，因為這個角色只有50集的規劃才會接下，「因為我後面的取卵、植入時間都已經規劃好了，答應接下後，這些規劃也延期，唯獨手術時間沒辦法改，所以才會在我剛動完婦科手術，還在休養就必須拍攝翻車戲。」

曾智希提及，懷孕一直在她的人生規劃裡，只是可能緣分還沒到，路走得比一般人辛苦，更向猜測她跳槽用意的人解釋，「大家不用再猜測我是不是為了更多的戲份，還是為了下一檔，我現在只希望下一次的植入可以很順利！」接著感謝每一位給她機會的製作單位、電視台以及粉絲。

▲曾智希要大家別再猜她的用意，她只希望下一次植入能成功。（圖／翻攝自曾智希IG）
▲曾智希要大家別再猜她的用意，她只希望下一次植入能成功。（圖／翻攝自曾智希IG）

曾智希是免疫媽媽　改變計劃先辦婚禮再拚做人

曾智希日前出席記者會時也聊起此事，目前打算先專心工作，但是不放棄做人，「結婚時想先有小孩再辦婚禮，現在改成先辦婚禮，再進行試管嬰兒，也想再取卵子。」至於婚宴已經有看好場地，預計辦50桌，她笑虧：「我只有5桌，其他45桌都是他（陳志強）邀請的人。」曾智希說和趙小僑都是免疫媽媽，也是同一個醫生，她因為體質特殊，之前植入胚胎後，每天早晚要打2針護胎，肚子都會瘀青，「下次再拚做人，可能要一次直接放2顆胚胎。」 

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