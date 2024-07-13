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許志安偷吃5年後「首同台鄭秀文」！化身嘉賓合唱　2人全程零互動

▲許志安5年前爆出喇舌偷吃醜聞後，首度與鄭秀文同台合唱。（圖／翻攝自微博）
▲許志安5年前爆出喇舌偷吃醜聞後，首度與鄭秀文同台合唱。（圖／翻攝自微博）

記者朱祖儀／綜合報導

香港天后鄭秀文（Sammi）和歌手許志安情牽多年，不料2019年男方卻爆出偷吃女星黃心穎的醜聞，讓2人婚姻受到影響，男方事業也重創。不過近來鄭秀文在香港紅館一連展開13場演唱會，昨（12）日演出到一半時，許志安竟驚喜現身合唱〈世紀末煙花〉，由於這是許志安偷吃風波後，2人首度同台，因此讓現場歌迷都相當驚訝。

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走過偷吃風波　夫妻倆首度同台

鄭秀文昨日在香港紅館開唱，一連演唱多首膾炙人口的歌曲，許多大咖都現身支持，包括蘇永康、鍾楚紅、許鞍華等人。不過當她唱到〈世紀末煙花〉時，現場燈光突然全暗，只剩下鋼琴的聲音，接著燈光打開，大家才發現彈琴的人就是許志安。

只見許志安穿著一身黑色西裝現身，從鋼琴的位子緩緩站起來，接著拿起麥克風和鄭秀文合唱，不過夫妻倆隔著數公尺的距離，全程幾乎零互動，沒有對話，只有遠遠相望，不過因為2人已經許久沒有同台，因此讓現場粉絲都相當驚訝。據港媒報導，許志安是這次鄭秀文演唱會的固定嘉賓，換句話說就是13場演唱會都可以看到夫妻同台。

▲許志安爆出喇舌偷吃醜聞後，首度與鄭秀文同台合唱。（圖／翻攝自微博）
▲許志安擔任鄭秀文演唱會的嘉賓，不過2人合唱時幾乎全程零互動。（圖／翻攝自微博）
偷吃港姐女星　重創演藝事業

許志安在2019年爆出偷吃港姐出身的TVB女星黃心穎醜聞，當時2人被拍到在計程車內激吻，還互相摸來摸去，事件曝光後引起外界撻伐。事後許志安在香港召開記者會，聲淚俱下認錯，表示「我很噁心，我對不起鄭秀文」，且說會暫時停止演藝活動。事隔2天後，鄭秀文在IG發文表示原諒老公，「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和原諒」。

許志安近年來也已逐漸復出，日前在澳門舉行音樂會後受訪，再度提及當年偷吃造成的衝擊。他被主持人問到，當時是否對未來的演藝事業不抱希望？他回應，「沒那個膽量講期望」，認為保持初心是很重要的，也承認當初的事件是「一輩子的傷疤」。

▲許志安與鄭秀文30年的愛情童話，最終毀於男方的出軌被拍（圖／翻攝Youtube）
▲許志安偷吃後出面道歉，認為自己「很噁心」，也對不起鄭秀文（圖／翻攝YouTube）

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