差877票！台中首件里長罷免案 大里永隆里長黃秀玲保住職位
台中市合併以來首件里長罷免案、大里區永隆里長黃秀玲日前遭地方人士提出連署罷免，今天進行投票，9,725位選舉人有2,370人前往投票，投票率24.37%。開票結果，同意票1,555票、不同意票798票，無效票17票，同意票數未達原選舉區選舉人總數1/4（2,432票）以上，民政局宣佈罷免案不通過。
記者顏幸如／台中報導
永隆里部分里民不滿無黨籍里長黃秀玲表現，指控她的丈夫干政，因此發起罷免，罷免案雙方都出動宣傳車，並散發文宣，台中市選委會於5月20日公告罷免案成立，於今（13）日進行投票。
民政局長吳世瑋指出，永隆里長罷免案為台中市合併以來首件成立的里長罷免案，按公職人員選舉罷免法相關規定，罷免同意票數須多於不同意票數，且同意票數需達選舉人總數1/4以上，等同於2,432票，罷免才會通過。今日開票統計結果，同意罷免1,555票、不同意罷免798票，同意票雖多過不同意票，但差877票罷免票數未達法定門檻，罷免案不通過，台中市選委會將於7月16日召開委員會審議、7月19日公告結果。
民政局表示，依《公職人員選舉罷免法》第92條規定，罷免案經否決者，於被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。