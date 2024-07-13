大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

張育成好悶0安吞1K！看著陳聖平中職首轟出爐　富邦0：8統一3連敗

▲富邦悍將張育成擔任四棒、守三壘，今晚面對統一獅隊洋投勝騎士一籌莫展，3打數0安打、吞下1K。（圖／朱永強攝）
▲富邦悍將張育成擔任四棒、守三壘，今晚面對統一獅隊洋投勝騎士一籌莫展，3打數0安打、吞下1K。（圖／朱永強攝）

記者路皓惟/新北報導

富邦悍將今（13）日繼續在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，富邦狀元張育成以先發三壘手、第四棒出賽，雖然演出一次美技守備，但打擊熄火整場3打數0安打，吞下1次三振，富邦打線被勝騎士完全封鎖，團隊僅有5安打得分掛蛋，反觀猛獅打線狂掃16支安打，陳聖平貢獻4安打、3分打點，包括擊出中職生涯首轟，終場富邦悍將0：8敗給統一獅，兩戰團隊累計失掉21分，吞下3連敗。

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張育成上演守備美技　打擊熄火被三振1次

此戰張育成4打數0安打，1局下第一打席擊出內野飛球出局，3局下第二打席面對勝騎士投出的150公里紅中速球，揮棒落空遭到三振，6局下第三打席界外飛球接殺出局，9局下第四打席面對劉予承，擊出大號界外全壘打，最後選到保送上壘。

富邦先發投手江國豪開賽就遇到亂流，對林佳緯投出保送後，被邱智呈擊出一壘安打，接著林安可安打帶有1分打點， 下一棒潘傑楷二壘安打送回2分，林益全高飛犧牲打，申皓瑋記錯出局數，三壘跑者輕鬆回來得分，隨後陳聖平三游穿越安打，打回球隊第4分，首局獅隊便取得4：0領先。

張育成以先發三壘手上陣，這是他加入中職後首度上場守備，3局上潘傑楷擊出三壘界外飛球，張育成在界外牆邊背對接球，將球牢牢接進手套，完成一次守備美技。

陳聖平中職首轟出爐　狂敲4安打、3分打點

江國豪度過首局亂流後，雖然連3局沒有失分，不過5局上兩出局後，被林益全掃出一支二壘安打，接著陳聖平右外野落地安打帶有1分打點，獅隊擴大至5分領先。

6局上岳少華接替登板，許哲晏、林佳緯連續安打再添1分，以6：0領先富邦，7局上陳重羽二壘安打貢獻1分打點，9局上陳聖平從林旺熙手中擊出右外野陽春砲，中職生涯首轟出爐，也獲選為單場MVP，同時替獅隊鎖定比賽勝利。

此戰統一獅洋投勝騎士主投7局無失分，僅被擊出5支安打，投出7次三振，富邦打線徹底被壓制，拿下本季第10勝，繼續穩坐聯盟防禦率王、勝投王寶座；而富邦江國豪先發5局失掉5分，承擔本季第5敗。

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