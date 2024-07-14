Windows舊版本用戶注意！7/24後LINE停止更新 無法再用新功能
使用舊版本Windows用戶要注意了！LINE之前已經發出通知，會在6月結束32位元Windows系統，近日則將期限延期到7月24日，屆時用戶雖然還可以繼續使用LINE，但無法持續升級，這也就意味著新功能都無法使用，提醒舊版用戶要盡快升級，才不會影響到新功能使用權利。
記者周淑萍/綜合報導
台灣民眾對於LINE的黏著度相當高，根據過往官方統計，LINE整體的活躍用戶數高達2100萬人，其中電腦版高達500萬，佔據LINE電腦版全球用戶數的40％，為全球之冠。顯示台灣用戶對LINE電腦版的需求和使用度都很高。但如果是Windows用戶可能要多注意，因為如果再不升級恐怕未來新功能都無法使用。
根據官方之前的公告，LINE電腦版會在6月結束支援32位元Windows，但近日再度通知會延長到7月24日，之後用戶雖然還可以持續使用目前的版本，但之後無法更新上去，也因此如果有新功能，都不再支援。
事實上，微軟從2020年就不提供32位元的Windows 10系統，因此多數電腦應該大多會是64位元，受影響的用戶數應該不算太多，但民眾也能自行檢查電腦執行的版本：
📍Windows 10 及 Windows 8.1：「開始」內的「設定」選擇「系統」中「 About」 ，在右邊的「裝置規格」底下會顯示「系統類型」即可查詢。
📍Windows 7：選取「 開始 」按鈕 ，以滑鼠右鍵按一下「電腦」，然後選取「屬性」。在「系統」底下會顯示「系統類型」。