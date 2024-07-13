大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

趕在張育成、吳念庭之前！陳聖平敲中職首轟　選秀海歸大物第一人

▲統一獅陳聖平中職生涯首轟出爐，獲選為本場賽事MVP。（圖／記者陳云茹攝）
▲統一獅陳聖平中職生涯首轟出爐，獲選為本場賽事MVP。（圖／記者陳云茹攝）

記者路皓惟/新北報導

統一7-ELEVEn獅今（13）日以8：0痛宰富邦悍將，前旅美好手陳聖平於9局上擊出中職生涯首轟，整場5打數4安打，貢獻3分打點，首度獲選為單場MVP。值得一提的是，陳聖平趕在張育成、吳念庭之前，成為今年第一位開轟的選秀海歸大物，他表示感謝教練讓我上場。

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陳聖平成首位旅外海歸開轟　感謝餅總和打擊教練

9局上，陳聖平從林旺熙手中擊出右外野陽春砲，這是他在中職生涯的首支全壘打，替獅隊鎖定比賽勝利。陳聖平表示今天手感不錯，開始適應變化球，「剛從美國回來打變化球比較不順手，這幾天感謝打擊教練馬修爾幫我特別修正揮棒軌道，讓我越來越好。」

談到中職生涯首轟，陳聖平表示：「當下沒想說要打全壘打，只是心裡比較放開，前面已經打了3支安打了，想再打一支安打上壘幫助球隊，看有沒有機會拿更多分，剛好那一球丟到自己喜歡的位置也有掌握住。」

今年張育成、吳念庭等旅外好手回歸中職打拚，陳聖平成為今年旅外球員第一位開轟。他說：「感謝教練給我機會，有找到對戰的感覺，打擊教練幫我很多，很感謝他們。」至於首轟球該如何處理？陳聖平表示會自己收藏，跟美國小聯盟首轟球一樣好好保存。

統一獅開轟後有不成文的規定要回休息室跳舞，陳聖平也跟著隊友一起歡呼慶祝，「感覺不錯，球隊氛圍很好，很喜歡大家一起慶祝的方式。」至於跳舞動作，陳聖平笑說沒有事先想好，因為一切發生得太突然。

對於陳聖平打擊漸入佳境，守備也有美技演出，總教練林岳平表示：「在大巨蛋之後有幫他調整，在打擊上面微調，慢慢適應比賽節奏，也希望他扮演好中後段棒次的角色，串連球隊的進攻。」

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