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本周咖啡優惠！7-11椪糖拿鐵近半價、寄杯買11送11　星巴克5.5折

▲本周咖啡優惠出爐，周一開工Blue Monday最適合來杯古早味椪糖拿鐵，近半價優惠爽喝。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，周一開工Blue Monday最適合來杯古早味椪糖拿鐵，近半價優惠爽喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

大雨又高溫，如果上班心好累，周一開工快來杯冰咖啡幫自己打氣。7-11有椪糖拿鐵近半價優惠，省錢族則必囤濃萃美式買11杯送11；全家周一限定單品咖啡第2杯9元，還可線上寄杯，喝高級點也不傷荷包。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（7月14日至7月20日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
每日限量3000組，每日凌晨0時重新補貨上架。

▲行動隨時取自7月10起至7月17日，寄杯2杯99元，相當於第二杯只要14元開喝。（圖／7-11提供）
▲椪糖拿鐵原價85元，寄杯2杯99元，5.8折近半價開喝，一杯治好周一開工憂鬱。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
每日限量2萬組，每日凌晨0時重新補貨上架。

◾濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品美式／拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）

▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯APP行動隨時取有濃萃美式買11杯送11，每日凌晨0時補貨。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至7月16日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家今（10）日起大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元，還有自7月12日起的康康五優惠開跑，包括香草奶昔酷繽沙。（圖／全家提供）
▲全家7月14日周日最後一天，大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月15日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰好時經典可可買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯冰精品美式2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買

▲LINE禮物有7-11電子票券優惠，成為另類線上寄杯方法之一。（圖／翻攝畫面）
▲LINE禮物有7-11電子票券優惠，成為另類線上寄杯方法之一。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克
 7月14日周日限定，買兩杯大杯以上同品項飲料，第2杯現折100元。以下換算舉例，大杯美式逼近買一送一半價折幅，星冰樂最低75元爽喝。

◾大杯那堤平均85元，6.3折（原價135元）
◾大杯美式平均60元，5.5折（原價110元）
◾大杯咖啡星冰樂平均75元，6折（原價125元）

7月15日起活動期間，用原價點購任一特大杯飲料，送Bearista飲料布章1個，總共8款，款式隨機，不累贈。

▲7月15日起活動期間，原價點購任一特大杯飲料，送Bearista飲料布章。（圖／業者提供）
▲7月15日起活動期間，原價點購任一特大杯飲料，送Bearista飲料布章。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即起至7月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲OKmart祭出OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）

▲萊爾富特大美式10杯399元、特大拿鐵 10杯499元。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富大杯美式10杯399元、大杯拿鐵10杯399元。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜7月12日起至7月14日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡小北百貨

📍門市｜限7月14日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）

▲小北百貨7月14日周日限定，現煮咖啡大杯買一送一。（圖／業者提供）
▲小北百貨7月14日周日限定，現煮咖啡大杯買一送一。（圖／業者提供）

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