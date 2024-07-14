本周咖啡優惠！7-11椪糖拿鐵近半價、寄杯買11送11　星巴克5.5折

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
每日限量3000組，每日凌晨0時重新補貨上架。
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
每日限量2萬組，每日凌晨0時重新補貨上架。
◾濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品美式／拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）
📍門市｜即日起至7月16日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜限7月15日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰好時經典可可買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃拿鐵2杯96元，8折（原價60元、特價48元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）點此購買
◾大杯冰濃萃美式2杯70元，7折（原價50元、特價35元）點此購買
◾大杯冰精品拿鐵2杯176元，8折（原價110元、特價88元）點此購買
◾大杯冰精品美式2杯140元，7折（原價100元、特價70元）點此購買
🟡星巴克
7月14日周日限定，買兩杯大杯以上同品項飲料，第2杯現折100元。以下換算舉例，大杯美式逼近買一送一半價折幅，星冰樂最低75元爽喝。
◾大杯那堤平均85元，6.3折（原價135元）
◾大杯美式平均60元，5.5折（原價110元）
◾大杯咖啡星冰樂平均75元，6折（原價125元）
7月15日起活動期間，用原價點購任一特大杯飲料，送Bearista飲料布章1個，總共8款，款式隨機，不累贈。
🟡OKmart
📍門市｜即起至7月14日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡美廉社
📍門市｜7月12日起至7月14日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜限7月14日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）