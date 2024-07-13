歡樂學客語！高市客委會暑期育樂營登場

為了提升家庭客語傳承，鼓勵客語回歸家庭日常生活中使用，高市府客委會日前在高雄市新客家文化園區舉辦「分齡暑期育樂營-國小組：客語偵探隊」，以大手牽小手的方式，讓18位小朋友快樂玩破冰遊戲、分組挑戰和RPG解謎，從有趣的探索過程中主動嘗試使用客語，還透過學習魔術和讀書會等豐富的內容深化了對客語的理解和應用，將客語更融入於日常對話之中。
記者黃文德／高雄報導
「113年高雄市客語家庭推動計畫」特別邀請客語薪傳師、相關領域專家設計有趣的課程及活動，包含「客語說故事」、「客語文化活動」、「客語家庭親職教育研習」及「分齡暑期育樂營」等，透過繪本導讀、遊戲互動、客語童謠和趣味十足的手作DIY等，帶領家庭培養對客語的興趣和熱情，進而瞭解客家與文化，終極實踐在家說母語。
此外，8月將舉辦「國、高中組分齡暑期育樂營」，運用沉浸式劇本體驗、街舞文化等主題，使用新創的教學方式一起認識客語，將客家文化深度融入於活動中，鼓勵並歡迎有興趣的學生踴躍報名參加。
10月將分別於美濃、鳳山辦理2~3場大地親子闖關活動，設計10種適合親子一起遊玩的闖關遊戲、精彩的舞台表演、豐富的農特產文創市集，適合全家老少一同體驗客家文化的魅力，和孩子共創美好回憶。欲了解更多關於「113年高雄市客語家庭推動計畫」的活動資訊，請搜尋「113年高雄市客語家庭推動計畫」臉書粉絲專頁查看。