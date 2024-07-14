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蘋果返校日優惠！買Mac送AirPods　經銷商STUDIO A「滿萬折千」

▲蘋果教育商店Back to School 優惠正式上線，買指定款MacBook Pro、Air就送 AirPods耳機，購買 iPad指定款就送 Apple Pencil。（圖／官方提供）
▲蘋果教育商店Back to School 優惠正式上線，買指定款MacBook Pro、Air就送 AirPods耳機，購買 iPad指定款就送 Apple Pencil。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果官方日前教育商店的Back to School 活動正式上線，購買指定產品可享優惠組合，像買訂款MacBook Pro、Air就送 AirPods耳機，購買 iPad指定款，就送 Apple Pencil，此外，加入 AppleCare+ 享8折，訂閱 Apple Music 送 Apple TV+，買 Pro Apps 套裝只需6990 元等。此外，蘋果經銷商STUDIO A 旗下的 Straight A也推出加碼活動，Mac推出滿萬現折千，還可多台蘋果裝置舊換新。

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Apple 授權經銷商 STUDIO A 旗下的 Straight A 全台首家 AAES 授權教育專家/校園體驗中心即日起至9月30日推出品牌專屬的 Back To School 優惠，購買 Mac、iPad 全系列商品享教育優惠價之外，Mac 更加碼推出每滿萬現折千的優惠組合，且指定信用卡最高12期0利率方案，中信LINE Pay卡刷滿1.5萬享3%回饋無上限，同時可用多台Apple商品舊換新。

▲STUDIO A校園門市Straight A推出Apple商品租借服務（圖／STUDIO A提供）
▲STUDIO A 旗下的 Straight A 推出品牌專屬的 Back To School 優惠，購買 Mac、iPad 享教育價之外，Mac 加碼滿萬折千。（圖／NOWnews資料照片）
以MacBook Air 13吋M2機型試算，教育價2萬9900元，可用690加購超值1089元的配件包，就能享有主機折2,000優惠，結帳金額只要2萬8590元，享有16%回饋；若有預算考量不需要套餐則可以用 2萬8900元購買。MacBook全系列加購 S.A Care 延長保固可再額外享有購物金，MacBook Air系列贈3500 副廠周邊購物金。MacBook Pro系列贈5000 副廠周邊購物金。

iPad 部分全系列買就送價值3180元的T1086 觸控筆＋VAP 三折鍵盤，或是加價790元換購類紙膜保貼 + SwitchEasy保護殼，加購 S.A Care 延長保固，可再享加購eip品牌iPad鍵盤，現折1500等。但還是要提醒，BTS 活動適用對象大專院校學生，和教職員才能享有優惠。

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