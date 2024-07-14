颱風一個接一個！「凱米」有機會明天生成 最新預測路徑出爐
颱風的活躍期真的要來了！昨（13）日晚間，中央氣象署證實南海有「熱帶性低氣壓 TD03」出現，不排除生成為今年第三號颱風凱米（Gaemi），臺灣大學大氣科學博士林得恩則指出，目前從南海、巴士海峽到菲島東部外海海域，有利於熱帶擾動生長發展的溫床。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，本週從南海、巴士海峽到菲島東部外海海域，呈現大低壓帶的環境條件，尤其大低壓帶附近的海溫都在攝氏30度以上，提供熱帶擾動很好的發展環境，據今（14）日清晨，美國 NCEP 最新數值模擬結果顯示，本週至少會有1至2個熱帶擾動在此成形。
不過這些熱帶擾動是否真的會發展為颱風有待觀察，林得恩說明，7月首個颱風可能有機會在明後兩天（7/15、7/16）出現，但也不用太早擔心，目前看來，在環境駛流場的導引下，系統往西朝海南島或廣東移動的機會較大，評估對台灣不會造成直接影響。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，「熱帶性低氣壓 TD03」因為垂直風切略大，預報上成為颱風的機率偏低；氣象署補充，「熱帶性低氣壓 TD03」屬於季風低壓，擁有「中心對流較弱、外圍對流較大」的特性，運系若要整合成為颱風需要較長的時間，但路徑上，預估在完成整合前就會進入中南半島，屆時結構就會被破壞，對台灣天氣無影響。