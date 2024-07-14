川普遭槍擊濺血！回顧台灣大選槍擊案　陳水扁、連勝文都曾遭暗殺

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2004年3月19日，競選連任的時任總統陳水扁與呂秀蓮合體，在台南市金華路車隊掃街，1時45分發生槍擊事件，但因現場鞭炮聲太大、人潮太多，沒有人注意到槍聲、也沒有人看到嫌犯，扁呂兩人被送到奇美醫院，扁的腹部有子彈擦過痕跡，呂則是膝蓋中彈。
事後藍綠兩陣營都宣布取消競選活動。而當時國親合推連戰、宋楚瑜參選正副總統，原本以為有機會重返執政，但選舉結果，扁呂險勝贏連宋不到3萬票，得票率只多0.228%。泛藍認為槍擊案嚴重影響投票，在立院強行三讀通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》，組成真調會，但被大法官認為部分違憲。
2005年3月7日，台灣最高法院檢察署及刑事警察局召開聯合記者會，時任刑事警察局長的侯友宜宣布，三一九槍擊事件開槍的嫌犯為男子陳義雄，但在槍擊案10天後就在安平港落海溺斃，侯友宜說是警方公布陳義雄的照片之後，陳便畏罪自殺。8月17日，檢察總長吳英昭正式宣布結案，由於涉案的陳義雄已死，全案予以不起訴處分。
但事隔20年，因案情細節仍有諸多仍待釐清，陳義雄家屬認為陳義雄沒涉案，更不可能自殺，呂秀蓮也認為真相未明，多年來一直希望重啟調查。
2. 連勝文槍擊案
國民黨副主席連勝文2010年11月26日晚上到國新北市永和區永和國小，幫國民黨新北市第六選區議員候選人、時任台北縣議會副議長陳鴻源的造勢晚會站台助選。晚上8點17分左右，連勝文與陳鴻源上台，一名男子林正委突然也到台上，朝連勝文頭部開槍，連勝文血流滿面，緊急送醫，而流彈也擊中現場一名乘坐輪椅的男性身障者黃運聖的頭部，黃送醫不治。
連勝文到台大醫院急診，根據台大醫院新聞稿說明連勝文的傷勢，「臉部傷口是由左上頷竇前下方進入，經由兩側鼻腔及鼻中膈、右上頷竇、於顴骨後上方附近穿出，亦造成顴骨部分骨折，臉部左右兩處傷口均有因熱度及碎片造成的損傷」。
檢方調查後認定，林正偉是因為不滿10多年前，替陳鴻源的父親陳明雄，處理土地投資糾紛，沒有拿到200萬元佣金，才會槍殺陳明雄的兒子陳鴻源報復，最後卻有散光，且連勝文與陳鴻源上台後互換位置，才認錯人誤殺連勝文。林正委最後被依殺人等罪，判處無期徒刑，全案定讞。
川普
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