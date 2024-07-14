遇襲後首發聲！川普曝「子彈穿過右耳上端」：立刻意識到發生問題
美國前總統川普13日在賓州進行造勢活動時遇襲，右臉及右耳都出現血跡，槍手隨後遭到擊斃。川普已經前往醫院治療，目前無大礙，他後續發表聲明，稱自己被子彈擊中右耳，「當下馬上意識到出了什麼問題」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
川普13日進行造勢活動時遇襲，右臉及右耳都出現血跡，隨後前往醫院治療。最新消息指出，除了川普之外，這起事件造成1人死亡、2人受傷。目前槍手已經遭到擊斃，當局視為「暗殺未遂」進行調查當中。
川普後續在其創建的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）上發表聲明，先是向特勤局和執法部門對於槍擊事件作出快速反應表達感謝。川普也向因這起事件死亡或受傷的參加者家屬表達哀悼。
川普表示，「令人難以置信的是，這樣的行為竟然發生在我們的國家。目前對槍手的情況一無所知，他現已死亡。」
川普進一步談到傷勢，「我被一顆子彈射中，穿過了我的右耳上端。」並表示自己「立刻意識到出了什麼問題」，「我聽到了嗖嗖的聲音、槍聲，並感覺到子彈撕裂了皮膚，出了很多血，所以我意識到發生什麼事情。」
最後，川普在文末表示，「天佑美國！」
川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）向媒體透露，目前仍在醫院接受觀察，「我剛剛跟我父親講過電話了，他精神非常好。不論激進左派向他拋出什麼，他永遠不會停止為了拯救美國而戰。」