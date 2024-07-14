賓士男毒駕撞死警 陳昭姿爆「喪屍煙彈」列三級毒品竟還沒公告
新北三重一名黃姓男子吸食新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯 （etomidate）後，駕駛賓士車撞死警察。民眾黨立委陳昭姿表示，依托咪酯去年9月就已在台查獲濫用問題，食藥署卻遲至今年5月才開會把它列為第四級管制藥品，法務部6月13日才開會通過列為第三級毒品，痛批行政院及所屬各部會「怠惰、縱放新興毒品氾濫」。
記者林詠青／台北報導
陳昭姿具備藥學專業，她表示，自己今年6月接獲一位無助母親的求援，該名母親因唸高一的兒子吸食依托咪酯成癮，但前往警局報案並提供毒販、藥頭資訊時，警方起初竟以「尚非列管毒品」為由拒於門外，經居中溝通後，警方才先以販賣管制藥品立案調查。
陳昭姿表示，這次發生三重毒駕撞死警察悲劇，顯然是行政院等相關部會「怠惰、縱放新興毒品氾濫」。因為，早在去年9月就有依托咪酯濫用被查獲，但直到今年5月，食藥署才開會把它列為第四級管制藥品，而法務部更是直到6月13日才開會通過列為第三級毒品。對照新藥在緊急時有相關加速審查機制，毒品管制作為卻過於緩慢。
陳昭姿進一步踢爆，據法務部說明，依托咪酯列第三級毒品現在還在進行行政院核定公告的作業中，她忍不住痛批「非常離譜，行政院是都在忙選舉跟修法覆議及釋憲嗎？」呼籲行政院應盡快在7月完成公告。