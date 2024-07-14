薪水小偷？道奇火球男Dustin May確定本季報銷　超罕見傷勢曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《ESPN》記者Jeff Passan稍早報導，道奇火球男Dustin May稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季將報銷；而May去年由於右臂屈肌腱撕裂關係，同樣也有進行相關手術，本季至今則是尚未出賽。
報導也透露，Dustin May是在本週三晚間用餐時，食道和胃部突然感覺到不適，且一直沒有舒緩跡象，隔天到醫院檢查後確定傷勢為食道撕裂，隨即決定立刻開刀處理。原定May近日即將開始進行復健，但食道修復手術將使他在未來2個月內無法進行訓練，同時也宣告今年整季確定報銷。
Dustin May現年26歲，球速條件相當不錯，最快能投到超過100英里，而他也被道奇球團相當看好，認為有潛力成為一名出色的先發投手。May在2020年縮水賽季表現不俗，本應在下賽季成為道奇投手陣容的重要戰力，想不到他卻遭遇手肘韌帶撕裂，必須接受TJ手術，也因此錯過2021與2022年大部份賽季。
道奇投手陣容傷兵滿營 名單相當豪華
道奇如今可說是傷兵滿營，尤其又以投手陣容為主，目前待在傷兵名單的球員有日籍強投山本由伸、Walker Buehler、Clayton Kershaw、Emmet Sheehan以及後援投手Brusdar Graterol、Joe Kelly與Ryan Brasier等人。而本季自光芒轉戰道奇的強投Tyler Glasnow如今也在傷兵名單中，但他傷勢並不嚴重，預計明星賽後就能順利歸隊。