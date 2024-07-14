影／洋基終結者97英里火球直擊金鶯打者頭部！兩隊主帥板凳清空

薪水小偷？道奇火球男Dustin May確定本季報銷　超罕見傷勢曝光

▲MLB美國職棒洛杉磯道奇火球男Dustin May本週稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季將報銷，過去3個賽季May一共只替道奇隊出戰了20場，如今又因罕見傷勢率先退出，也意外引發討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒洛杉磯道奇火球男Dustin May本週稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季將報銷，過去3個賽季May一共只替道奇隊出戰了20場，如今又因罕見傷勢率先退出，也意外引發討論。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（14）日在客場迎戰底特律老虎，雙方鏖戰至延長賽才分出勝負，老虎隊在10局下則靠著Gio Urshela的再見2分砲，終場就以11：9氣走道奇。而根據美媒報導，道奇今日賽前也傳出不幸消息，那就是火球男Dustin May在本週稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季將報銷，過去3個賽季May一共只替道奇隊出戰了20場，如今又因罕見傷勢率先退出，也意外引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇火球男May本季報銷　罕見傷勢也曝光

根據美媒《ESPN》記者Jeff Passan稍早報導，道奇火球男Dustin May稍早進行了食道撕裂修復手術，確定本季將報銷；而May去年由於右臂屈肌腱撕裂關係，同樣也有進行相關手術，本季至今則是尚未出賽

報導也透露，Dustin May是在本週三晚間用餐時，食道和胃部突然感覺到不適，且一直沒有舒緩跡象，隔天到醫院檢查後確定傷勢為食道撕裂，隨即決定立刻開刀處理。原定May近日即將開始進行復健，但食道修復手術將使他在未來2個月內無法進行訓練，同時也宣告今年整季確定報銷

Dustin May現年26歲，球速條件相當不錯，最快能投到超過100英里，而他也被道奇球團相當看好，認為有潛力成為一名出色的先發投手。May在2020年縮水賽季表現不俗，本應在下賽季成為道奇投手陣容的重要戰力，想不到他卻遭遇手肘韌帶撕裂，必須接受TJ手術，也因此錯過2021與2022年大部份賽季。

道奇投手陣容傷兵滿營　名單相當豪華

道奇如今可說是傷兵滿營，尤其又以投手陣容為主，目前待在傷兵名單的球員有日籍強投山本由伸、Walker Buehler、Clayton Kershaw、Emmet Sheehan以及後援投手Brusdar Graterol、Joe Kelly與Ryan Brasier等人。而本季自光芒轉戰道奇的強投Tyler Glasnow如今也在傷兵名單中，但他傷勢並不嚴重，預計明星賽後就能順利歸隊


大谷翔平敲200轟寫難得歷史！老虎教頭也敬佩：他真的相當了不起

大谷翔平200轟寫歷史！美媒再曝光他創下大聯盟「罕見」超級紀錄

大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打　日本球員史上第一人

影／大谷翔平「強心臟」一棒定江山！道奇主帥：我以為是全壘打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選