川普遇襲「右耳中彈」！拜登發聲譴責：美國不允許這種暴力
美國前總統川普即將接受共和黨提名，在今年11月的美國總統大選中，與現任美國總統拜登再度展開對決，沒想到13日出席造勢活動時，卻遭到槍擊，右耳中彈。這起事件造成1人死亡、2人重傷，槍手已經遭到擊斃。拜登後續發表聲明譴責，「美國不允許這種暴力」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
在川普遇襲之後，拜登發表聲明稱，目前已經聽取這起事件的簡報，「很慶幸川普安全且沒有大礙。在等待進一步消息之前，我為他及他的家人，以及所有參加集會的人禱告。」拜登表示，他跟第一夫人吉兒（Jill Biden）很感謝特勤局把川普帶到安全的地方，並強調「美國絕不容許這類暴力，我們必須團結一心譴責這類行為。」
拜登在北約峰會結束後，幾乎都待在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）的家中，但在槍擊事件發生時，他正在聖埃德蒙天主教堂參加彌撒。拜登表示，目前試圖與川普進行聯繫，並稱川普目前正在醫院，看起來狀況良好。
在川普遇襲之後，拜登的競選團隊決定暫時撤下競選廣告。
川普在出席造勢活動時遇襲，後續他發表聲明，透露子彈穿過自己的右耳上端，並向受害觀眾及家屬表達哀悼之情。特勤局證實，在這起事件當中，1名參加者死亡，另有2人受重傷。槍手已經遭到擊斃，整起事件被列為「暗殺未遂」進行調查。