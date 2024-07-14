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暑假旅遊旺季！攜菸酒入境台灣數量、免稅規定　一張圖幫你搞清

▲暑假旅遊旺季，入境台灣攜帶自用菸酒數量、免稅額一張圖讓你搞懂 。（圖／財政部提供）
▲暑假旅遊旺季，入境台灣攜帶自用菸酒數量、免稅額一張圖讓你搞懂 。（圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

暑假是國人出國旅遊旺季，也是國際郵輪夏季母港航次亦將達到疫後復甦高峰，出入境旅客人數增加可期，財政部關務署也特別提醒民眾，入境時務必遵守相關規定，尤其是攜帶菸酒應注意自用與數量限制及免稅額，若攜帶超過免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報，以免違規受罰。

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財政部關務署基隆關指出，入境旅客攜帶酒類產品限年滿18歲、菸品限年滿20歲始得攜帶，攜帶以下免稅數量菸酒，可直接走「綠線檯」免向海關申報，自用免稅數量為酒類1公升（不限瓶數）、菸品僅限於捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅、約0.453公斤。

如攜帶菸酒超過免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報，於酒類5公升，不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升、捲菸5條共1000支或雪茄125支或菸絲5磅限量內，扣除前開免稅菸酒數量，可向海關申請補稅放行。

至於超過限量者應檢附菸酒進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。攜帶超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

值得注意的是，加熱式菸品部分，非屬前開菸品範圍，且菸害防制法自112年3月22日起納管加熱菸，旅客攜帶加熱菸入境，違反該法第15條第3項規定，依第26條第2項規定可處新臺幣5萬元以上500萬元以下罰鍰，不可不慎。

基隆關也呼籲旅客，在出國前應充分了解相關規定，並謹慎攜帶菸酒產品入境，避免因一時疏忽而造成不必要的麻煩及損失。如有疑義，可於海關入境紅線檯或出境服務檯向海關洽詢，或至關務署網站查詢，以利順利通關。

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