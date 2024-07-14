暑假旅遊旺季！攜菸酒入境台灣數量、免稅規定　一張圖幫你搞清

我是廣告 請繼續往下閱讀
如攜帶菸酒超過免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報，於酒類5公升，不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升、捲菸5條共1000支或雪茄125支或菸絲5磅限量內，扣除前開免稅菸酒數量，可向海關申請補稅放行。
至於超過限量者應檢附菸酒進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。攜帶超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。
值得注意的是，加熱式菸品部分，非屬前開菸品範圍，且菸害防制法自112年3月22日起納管加熱菸，旅客攜帶加熱菸入境，違反該法第15條第3項規定，依第26條第2項規定可處新臺幣5萬元以上500萬元以下罰鍰，不可不慎。
基隆關也呼籲旅客，在出國前應充分了解相關規定，並謹慎攜帶菸酒產品入境，避免因一時疏忽而造成不必要的麻煩及損失。如有疑義，可於海關入境紅線檯或出境服務檯向海關洽詢，或至關務署網站查詢，以利順利通關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！