拋出震撼彈！夏普堺工廠9月停產　500名員工將提前退休

川普美選造勢遇槍擊！專家看股匯市動盪難免　但不會有轉折影響

▲美國前總統川普13日在賓州進行造勢活動時遇襲，現場傳出了數聲槍響，其右臉及右耳都出現血跡，隨後前往醫院治療，已無大礙。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日在賓州進行造勢活動時遇襲，現場傳出了數聲槍響，其右臉及右耳都出現血跡，隨後前往醫院治療，已無大礙。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國前總統川普在賓夕法尼亞州進行美國總統大選造勢演說時，突然遭到槍擊，所幸特勤局和川普競選團隊後續表示，川普沒事，已送至醫院治療。不過，市場擔心此事件恐對全球股匯市造成影響，外匯專家李其展今（14）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時預期，「市場動盪難免，但不會有轉折影響」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，川普13日在賓州造勢會場上發表演說，但才剛開始沒幾分鐘，現場就響起了數聲疑似槍響的爆裂聲。從現場的影片可以看到，在聲響傳出後，川普隨即摀住耳朵並蹲下，一旁的隨扈以及特勤人員衝上台要川普趴下躲避。後續川普在特勤人員護送上車前，高舉右手，並高喊「戰鬥！戰鬥！」，彰顯自己沒有大礙。

特勤局發言人在社群平台X（舊稱推特）上表示，「目前特勤局已經採取保護措施，前總統很安全。」川普的競選陣營發言人發表聲明說，川普沒事，目前正在當地一家醫療機構接受檢查。

川普後續發表聲明，「我被一顆子彈射中，穿過了我的右耳上端。」並表示自己「立刻意識到出了什麼問題」，「我聽到了嗖嗖的聲音、槍聲，並感覺到子彈撕裂了皮膚，出了很多血，所以我意識到發生什麼事情。」最後，川普在文末表示，「天佑美國！」稱自己被子彈擊中右耳，「當下馬上意識到出了什麼問題」。

對於川普遭槍擊事件是否影響股匯市表現？外匯專家李其展今日上午受訪時表示，多數情況下市場一定會往避險方向走，例如金價、美元走強、美債殖利率上揚、美股跌等，但目前看來川普沒什麼大礙，加上又有一整天可消化資訊，預期美股開盤可能先震一下，尤其相關概念股也會震一下，但要出現非常大行情的變動，看起來應該不會。

不過，亞洲盤會比較麻煩，李其展說，大家應該還是會怕怕，擔心會有什麼動盪，加上亞洲股市比美股早開盤，尤其紐澳股市最先開盤，開盤可能動盪會大一點，同樣預估震一下應該就會回來，而美股預期基本上應該不會有什麼事。

對於川普遭槍擊的市場影響，他認為，「市場動盪難免，但不會有轉折影響」，在股、匯市操作上，可以先觀察避險商品有沒有明顯需求出現，例如黃金開盤後衝高，甚至再創新高，可能就會開始有影響，這時就要注意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

川普遇襲「右耳中彈」！拜登發聲譴責：美國不允許這種暴力

遇襲後首發聲！川普曝「子彈穿過右耳上端」：立刻意識到發生問題

川普美選造勢爆槍擊濺血！林佳龍第一時間代賴清德表達關心

川普遇槍擊舉高手喊「戰鬥」！馬斯克發聲讚「強悍」：全力支持

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選