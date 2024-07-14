川普美選造勢遇槍擊！專家看股匯市動盪難免　但不會有轉折影響

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特勤局發言人在社群平台X（舊稱推特）上表示，「目前特勤局已經採取保護措施，前總統很安全。」川普的競選陣營發言人發表聲明說，川普沒事，目前正在當地一家醫療機構接受檢查。
川普後續發表聲明，「我被一顆子彈射中，穿過了我的右耳上端。」並表示自己「立刻意識到出了什麼問題」，「我聽到了嗖嗖的聲音、槍聲，並感覺到子彈撕裂了皮膚，出了很多血，所以我意識到發生什麼事情。」最後，川普在文末表示，「天佑美國！」稱自己被子彈擊中右耳，「當下馬上意識到出了什麼問題」。
對於川普遭槍擊事件是否影響股匯市表現？外匯專家李其展今日上午受訪時表示，多數情況下市場一定會往避險方向走，例如金價、美元走強、美債殖利率上揚、美股跌等，但目前看來川普沒什麼大礙，加上又有一整天可消化資訊，預期美股開盤可能先震一下，尤其相關概念股也會震一下，但要出現非常大行情的變動，看起來應該不會。
不過，亞洲盤會比較麻煩，李其展說，大家應該還是會怕怕，擔心會有什麼動盪，加上亞洲股市比美股早開盤，尤其紐澳股市最先開盤，開盤可能動盪會大一點，同樣預估震一下應該就會回來，而美股預期基本上應該不會有什麼事。
對於川普遭槍擊的市場影響，他認為，「市場動盪難免，但不會有轉折影響」，在股、匯市操作上，可以先觀察避險商品有沒有明顯需求出現，例如黃金開盤後衝高，甚至再創新高，可能就會開始有影響，這時就要注意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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