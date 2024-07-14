沒油快去加！中油明起汽、柴油各調漲0.2元及0.1元
台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.6元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.3元及4.9元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌1.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.015元，計算跌幅為1.19%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.5元及5.0元。
不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，台灣中油說，汽、柴油各吸收3.1元及4.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.3元及4.9元，國內汽、柴油實際價格各調漲0.2元及0.1元。
台灣中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元），調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.3元及4.9元均由台灣中油吸收，2024年累計至6月底止，台灣中油共吸收約159.94億元。