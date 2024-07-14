韓國「電音和尚」降臨S2O！萬人濕身拜佛 超辣DJ白色背心變透明
「S2O Taiwan潑水音樂節」昨（13）日於台北市大佳河濱公園盛大舉行，第一天超過1.2萬人參加，韓國爆紅的「電音和尚」NewJeansHim日進大師（尹成浩）穿著袈裟登場，以佛經融合電音文化，帶領全場樂迷跳起來「高舉拜佛手勢」，更入境隨俗播放王彩樺的〈保庇〉；韓國正妹DJ HANINI穿白色背心性感亮相，高壓水槍噴到5層樓高，樂迷溼身HIGH翻全場。
記者黃雅琪／綜合報導
日進大師以佛經style的電音歌曲〈Rebirth In Paradise〉開場，他時而跳上DJ台跳起舞來，時而帶動觀眾狂跳，不斷炒熱現場氣氛，更親切用中文說：「我愛台灣，我愛你們！」表演一半他突然放送王彩樺經典歌曲〈保庇〉，前奏中文歌詞「保庇、保庇」響起，舞台上的大銀幕更亮出「天佑台灣」、「國運昌隆」等字，台下觀眾驚喜不已，全場也在他的號召之下狂跳。
正宗招牌歌曲〈Buddha Handsome〉響起時，日進大師站上DJ台帶起「雙手合十高舉」，高壓水槍噴到5層樓高，「萬人濕身求佛」的場面相當壯觀。最後他帶來還未發行的全新單曲獻給台灣，一連喊了6個謝謝：「非常感謝，真的感謝，真的感謝台灣、真的感謝S2O Taiwan，謝謝、謝謝！」
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