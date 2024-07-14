林莎掌鏡E級閨蜜寫真集！養眼側拍畫面外流 女神笑：太辣不敢放
30歲林莎擁有亮眼外型，受封「台版三上悠亞」、「國民初戀」、「無害女友」，主持美食節目《食尚玩家》後人氣不斷攀升，多才多藝的她近來幫閨蜜元元（吳婕安）拍攝寫真集，在IG曝光現場側拍照，兩人穿著清涼，畫面十分養眼，林莎也笑說寫真集裡的照片更性感，「太辣了我們不敢放。」
記者吳昕蓓／綜合報導
林莎在IG發文曬出多張和元元的合照，只見她拿著相機，看起來十分專業，元元則在她身後露出笑容，她在內文寫道，自己的第一本攝影作品誕生了，「拍攝這本寫真學習到好多新事物，很喜歡這個角色。更喜歡的是，跟我愛的元元一起，並且拍了她的夢想場景以及前所未有的大突破！從我的鏡頭看見的妳，是最獨一無二、元汁元味的妳。希望大家多多支持哩。」
林莎同時曝光一段影片，是拍攝時的幕後花絮，只見林莎身穿白色緊身短袖搭配真理褲，露出一雙大長腿和性感身材曲線，元元則在床上脫掉上衣，身上只剩下內衣褲，展露逆天好身材，在海邊更是換上比基尼，抬起蜜桃臀，讓林莎捕捉火辣畫面，貼文曝光後，引來超過2.6萬網友按讚分享。
事實上，元元個性呆萌可愛，卻擁有E罩杯的兇猛身材，每年都會拍攝寫真集寵粉，今年（2024）由同為女神的林莎掌鏡，尺度仍舊破表，元元還透露，「寫真這次最大突破就是裸泳」，林莎過去也曾出過寫真集，粉絲一直希望兩位女神能夠一起合作，這次也是變相完成粉絲心願。