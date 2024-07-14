美選前川普遭槍擊！台灣大選也曾發生槍擊案　知情人曝4犯案因素

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●陳水扁319槍擊案
2004年3月19日，競選連任的時任總統陳水扁與呂秀蓮，在台南市金華路車隊掃街拜票時，1時45分發生槍擊事件，當時因現場鞭炮聲太大、人潮太多，沒有人注意到槍聲、也沒有人看到嫌犯，2人被緊急送到奇美醫院搶救，陳水扁腹部遭子彈擦過，呂秀蓮則是膝蓋中彈。
事後，藍綠兩陣營都宣布取消競選活動，選舉結果出爐，扁呂險勝贏連宋不到3萬票，泛藍支持者認為，槍擊案嚴重影響投票結果，立院強行三讀通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》組成真調會，但被大法官認為部分違憲。
2005年3月7日，台灣最高法院檢察署及刑事警察局召開聯合記者會，時任刑事警察局長的侯友宜宣布，319槍擊事件嫌犯男子陳義雄，於槍擊案10天後在安平港落海溺斃。侯友宜指出，警方公布陳義雄的照片之後，陳便畏罪自殺。8月17日，檢察總長吳英昭正式宣布結案，由於涉案的陳義雄已死，全案予以不起訴處分。
●連勝文槍擊案
2010年11月26日晚間，國民黨副主席連勝文，前往新北市永和區永和國小站台助選，當時，時任台北縣議會副議長陳鴻源與連勝文上台，男子林正委突然衝上台，朝連勝文頭部開槍，流彈也擊中現場一名乘坐輪椅的男性身障者黃運聖的頭部，黃送醫不治。
連勝文被送往台大醫院，子彈由左上頷竇前下方進入，經由兩側鼻腔及鼻中膈、右上頷竇、於顴骨後上方附近穿出，造成顴骨部分骨折，臉部左右兩處傷口均有因熱度及碎片造成的損傷。檢方調查後認定，林正委因不滿10多年前，替陳鴻源的父親陳明雄，處理土地投資糾紛，沒有拿到200萬元佣金，才會想槍殺陳明雄的兒子陳鴻源報復，未料誤殺連勝文，林正委被判處無期徒刑，全案定讞。
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