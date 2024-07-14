美國總統遭暗殺黑歷史！林肯與甘迺迪都遇刺身亡　歐巴馬也曾遇襲

我是廣告 請繼續往下閱讀
林肯是美國史上最偉大的總統，任內推動解放黑奴，但也引發支持奴隸制度者的憤恨。1865年4月14日，林肯和妻子在華盛頓特區的福特劇院觀看戲劇《我們的美國表兄弟》。同情南方的演員約翰·威爾克斯·布斯 （John Wilkes Booth）潛入總統包廂，用手槍近距離朝林肯後腦勺開了一槍，次日凌晨身亡。他是美國史上首位遭暗殺身亡的總統。
2. 詹姆斯·加菲爾德
加菲爾德是第20任美國總統，1881年3月4日上任，僅六個半月後就遭槍殺身亡，1881年7月2日，他在華府的火車站遭到求官遭拒的查爾斯·吉特奧 （Charles J. Guiteau）從背後用手槍擊中兩槍。身受重傷的加菲爾德79天後因傷口感染不治。
3. 威廉·麥金利
麥金利是第25任美國總統，曾領導美國在美西戰爭中擊敗西班牙。1901年9月6日，他出席紐約州的泛美博覽會，遭無政府主義者喬爾戈斯用手槍近距離擊中其腹部兩槍，麥金利8天後因腹膜炎去世。
4. 約翰·甘迺迪
甘迺迪是第35任美國總統，冷戰期間多次帶領美國化解危機，是美國近代極具影響力的總統。但1963年11月22日，甘迺迪在德州達拉斯市中心乘坐敞篷車向市民致意，遭埋伏的槍手奧斯華 （Lee Harvey Oswald）使用步槍遠距離狙殺，當場身亡，但奧斯華兩天後也遭殺害，因此「誰殺了甘迺迪」，至今仍是美國歷史上的謎團。
其他曾遇刺但驚險躲過危機的總統，包括第7任總統傑克森、第26任總統老羅斯福、第32任總統小羅斯福、第33任總統杜魯門、第38任總統福特、第40任美國總統雷根與第44任總統歐巴馬。
更多「川普造勢遇襲」相關新聞。