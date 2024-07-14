他拍下川普遭槍擊經典畫面！「神攝手」圖奇大有來頭 還雙棲MMA
美國前總統川普13日在賓州造勢發生槍擊事件，引發全球關注。值得注意的是，川普在疑似中槍後，右耳和臉部流血，被隨扈護送下台離場時，不忘振臂向支持者高喊「Fight」，這段畫面被拍下，連同後方的美國國旗一同入鏡，成為歷史級別的經典鏡頭，而拍下這張照片的攝影師也大有來頭，是2021年普立茲攝影獎的得主圖奇(Evan Tucci)。
國際中心顏得智/綜合報導
川普13日在賓州巴特勒縣（Butler County）的一場選舉集會上遭遇槍擊，從美媒和社群平台流傳的現場畫面可看到，川普在台上發言時突然槍聲大作，川普隨即摀住右耳，並蹲低下趴，身旁多名特勤局（The Secret Service）人員湧上前保護川普。
隨後疑在確認安全無虞後，川普在特勤人員保護下站起身來，不忘舉起拳頭喊喊話，連續向現場支持者高喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，支持者則以「USA！USA！」熱烈回應。
這段畫面被美聯社知名攝影師武奇拍下，武奇在川普造勢台前由下而上拍下這張經典畫面，可看到川普振臂高呼，臉部和耳朵流著鮮血，後方還有一幅美國國旗，畫面構圖彷彿美國英雄片場景，引發全球社群熱烈討論，有網友指出，川普該張照片宛如美軍在二戰期間，在硫磺島上豎立美國國旗的歷史級別畫面。
事實上，拍下該張照片的攝影師圖奇大有來頭，曾在2021年因拍下佛洛伊德之死引發的抗議活動，獲得普立茲突發新聞攝影獎。
此外，圖奇不僅是一名攝影師，還是業餘MMA格鬥選手，可看到其社群平台上時常放上練習畫面，也曾在泛美巴西柔術錦標賽奪下銅牌。