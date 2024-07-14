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遭NCC開罰+限期改善下通牒！台灣大哥大宣布「7/15」局部關閉頻寬

▲台灣大哥大2023年底與台灣之星合併「台台併」，未依NCC規定，在今（2024）年6/30前繳回超標頻寬。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣大哥大2023年底與台灣之星合併「台台併」，未依NCC規定，在今（2024）年6/30前繳回超標頻寬。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

台灣大哥大2023年底與台灣之星合併，但未在今（2024）年6/30前繳回超標頻寬，國家通訊委員會NCC本（7）月3日決議課以30萬元怠金，並須限期改正，否則將依《電信管理法》開罰300萬元，台哥大也在13日宣布，將於15日凌晨就局部已完成網路整併之基地台，關閉900MHz 5MHz x2頻寬，以求用戶權益得以確保。

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台哥大今（14）日表示，為回應主管機關要求，在不影響用戶權益的前提下，將於7月15日凌晨局部已完成網路整併，將900MHz頻段由10MHzx2改正為5MHzx2。據了解，目前完成整併的基地台已超過5成，未完成網路整併部分就是900MHz頻段，也是原本台灣之星正在使用的網路，倘若台灣大將未完成網路整併的基地台關閉，就會損害到台灣之星280萬用戶連網的權益。

根據規定，台哥大收到處分公文，若未在3日內將900MHz頻段由10MHzx2改正為5MHzx2，以符網路設置計畫，後續將依《電信管理法》開罰300萬元。台哥大昨日宣布，該公司在10日下午收到限期改正函，次日為7/11，往後起算3日應為14日是最後一日，不過依《行政程序法》第48條規定，期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日，因此7/15為最後到期日。

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