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週末再現紅番薯！19縣市「高溫警戒」、三峽38.3度　全台氣溫排行

▲今（14）日又是酷熱難受的一天，各縣市最高溫普遍超過攝氏36度，溫度分布圖「紅到發黑」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今（14）日又是酷熱難受的一天，各縣市最高溫普遍超過攝氏36度，溫度分布圖「紅到發黑」。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩／綜合報導

今（14）日又是酷熱難受的一天，中午左右出門沒幾分鐘就流汗，外出踏青撐起陽傘的民眾也相當多，中央氣象署針對19縣市發布「高溫特報」，新北三峽已出現攝氏38.3度極端高溫全台最熱，其餘各縣市最高溫普遍超過攝氏36度，提醒民眾務必嚴防熱傷害發生，下午對流發展，各地山區及中南部將有局部短暫雷陣雨。

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氣象署預報員官欣平指出，今天太平洋高壓西伸增強，各地體感更加炎熱，各地高溫攝氏33至36度，大台北和中南部局部高溫達攝氏37度以上，截至下午1時37分，新北三峽飆出攝氏38.3度最熱，其次是苗栗後龍攝氏38度、屏東內埔攝氏37.7度，溫度分布圖甚至「紅到發黑」。

⚠️高溫橙色38燈號：新北市、苗栗縣、屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣
⚠️高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣

▲未來一週都是炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，民眾務必嚴防熱傷害發生。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週都是炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，民眾務必嚴防熱傷害發生。（圖／中央氣象署提供）
官欣平說明，台灣較容易出現「極端高溫」的環境預估持續到週四（7/18），大台北和中南部有局部攝氏37度以上高溫發生的機率，請多補充水分、慎防熱傷害；天候部分，今天各地晴到多雲，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，明（15）日午後，中南部有局部大雨發生的機率。

至於颱風動態，官欣平提到，昨（13）日在南海出現的熱帶性低氣壓「成為颱風機率低」，主因是它在逐漸發展、雲系整合的過程中，路徑很快就會碰觸到中南半島陸地，導致結構被破壞，不過本週南海到菲律賓東方海面屬於「大低壓帶」仍有利熱帶擾動發展，氣象署將持續關注。

🟡今天（7/14）各地高溫排行榜

1、新北市三峽區，10:40，攝氏38.3度
2、苗栗縣後龍鎮，11:42，攝氏38.0度
3、屏東縣內埔鄉，11:47，攝氏37.7度
4、屏東縣琉球鄉，11:10，攝氏37.5度
5、臺南市後壁區，11:40，攝氏37.4度

▲氣象署預報員官欣平指出，南海出現的熱帶性低氣壓「成為颱風機率低」。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲氣象署預報員官欣平指出，南海出現的熱帶性低氣壓「成為颱風機率低」。（圖／翻攝中央氣象署官網）

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