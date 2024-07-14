週末再現紅番薯！19縣市「高溫警戒」、三峽38.3度　全台氣溫排行

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⚠️高溫橙色38燈號：新北市、苗栗縣、屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：臺北市、桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣
⚠️高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣
官欣平說明，台灣較容易出現「極端高溫」的環境預估持續到週四（7/18），大台北和中南部有局部攝氏37度以上高溫發生的機率，請多補充水分、慎防熱傷害；天候部分，今天各地晴到多雲，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，明（15）日午後，中南部有局部大雨發生的機率。
至於颱風動態，官欣平提到，昨（13）日在南海出現的熱帶性低氣壓「成為颱風機率低」，主因是它在逐漸發展、雲系整合的過程中，路徑很快就會碰觸到中南半島陸地，導致結構被破壞，不過本週南海到菲律賓東方海面屬於「大低壓帶」仍有利熱帶擾動發展，氣象署將持續關注。
🟡今天（7/14）各地高溫排行榜
1、新北市三峽區，10:40，攝氏38.3度
2、苗栗縣後龍鎮，11:42，攝氏38.0度
3、屏東縣內埔鄉，11:47，攝氏37.7度
4、屏東縣琉球鄉，11:10，攝氏37.5度
5、臺南市後壁區，11:40，攝氏37.4度