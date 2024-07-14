全台球迷集氣！謝淑薇今晚挑戰大滿貫溫布頓網球錦標賽混雙冠軍
幫謝淑薇集氣！2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，台灣時間大約將在晚間11時在在全英俱樂部中央球場開打，國際賭盤一面倒看好「台灣一姊」謝淑薇、波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）組合可以攻頂，兩人已經拿到混雙4連勝，將挑戰自今年初澳洲公開賽以來，笑擁大滿貫混雙第2座冠軍。謝淑薇雖然在溫網女雙4強無緣衛冕，不過謝淑薇組合混雙可就很穩定，今晚冠軍賽對手將是非種子的墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／岡薩雷斯（Santiago Gonzalez），謝淑薇組合很有機會再添金盃，完成巴黎奧運前的最後一次大滿貫冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇「台波組合」很猛 一路過關斬將
謝淑薇與傑林斯基本賽季首度合拍，先是在澳網奪冠、法網也晉級4強，溫網一路殺進決賽，相較於爆冷殺出的墨國組合，不論大賽經驗或臨場實戰等都居於上風，國際賭盤《Flashscore》賽前賠率，謝淑薇組合1 .40略勝墨西哥組合的3.00。
謝淑薇在這次賽事第三度單日2戰，而他在女雙4強搶晉決賽衛冕失利後，謝淑薇趕快轉換心境，上一場比賽，謝淑薇組合對上大會第2種子Erin Routliffe／Michael Venus的紐西蘭組合，結果以7：6（7：0）、6：3以直落二打敗對手，繼今年澳網後再度打進大滿貫混雙決賽。
根據溫網賽事安排，混雙決賽將在週日男單冠軍戰後開打，謝淑薇搭擋屆時會在中央球場對決非種子的墨西哥Santiago Gonzalez／Giuliana Olmos組合，謝淑薇有機會再度於溫網奪冠，寫下傳奇紀錄。