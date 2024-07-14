生技市場熱！2024下半年現好兆頭　7月可望延續併購熱、新藥突破

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6月生技市場傳出多筆正面消息，例如，有關新藥進展如Alnylam在臨床三期試驗中取得正面結果，其研發新藥能降低死亡與心血管問題復發，股價截至7月10日的過去1個月上漲66%、Insmed的治療支氣管擴張藥物在三期試驗中取得重要成果，將提交新藥申請，股價截至7月10日的過去半年上漲148%等。
生技市場進入下半年，投資人對於集中風險（即科技龍頭公司主導市場表現）和潛在市場回檔修正感到擔憂，同時美國選舉將成為焦點。然而，投資團隊樂觀認為存在許多尚未實現的催化劑，且併購和IPO可能會為市場帶來驚喜；以併購潛力來說，本策略持股中多個中小型市值公司股票將出現許多催化因素，基本面支持已進入試驗中期的公司獲得更多的併購機會，例如：預計治療重度憂鬱症二期藥物的Neurocrine正在準備治療精神分裂的試驗結果、以及Viking Therapeutics針對減肥藥的第二期數據完整試驗數據。
7月市場已見併購熱度再起和新藥頻出的好消息。美國專注於開發口服藥物治療慢性疾病的生物科技公司Morphic，宣布將被製藥巨頭禮來以32億美元現金收購，股價單日上漲超75%，下一階段的試驗結果預計將在2025年上半年公佈。
專注於精準醫學腫瘤學的Ideaya Biosciences，用於治療膀胱癌的藥物在第2期試驗中，顯示為同類最優，消息傳出後，股價單日上漲超15%，這突顯了Ideaya在商業與併購方面的巨大潛力和未滿足的醫療需求。
百達生物科技策略投資團隊認為，中小型市值股票相對於大型市值股票表現更為突出，而且自2023年的併購熱度不斷推升，因此2024下半年持續重點布局中小型生物科技公司，投資人可以積極參與新藥研發與併購的生技市場。