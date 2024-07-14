三發首席大院「夏日派對」嗨翻！樂團、市集還有T3拍貼巴士
三發地產深耕在地，在澄德特區推出的「三發首席大院」於7月13與14日舉辦「2024 Renwu Wonderland夏日派對」，以「致敬愛家的人」為活動核心，規劃全齡參與為目標，以書香、音樂、美饌、親子為主題，2天有60家品牌市集、9組樂團演出，與3組小丑馬戲表演、泡泡巡演，還有木作遊戲區、行動書車與全台唯一行動式T3拍貼巴士等，吸引眾多民眾參與，嗨翻仁武。
記者陳美嘉／高雄報導
「三發首席大院」在2022年底曾舉辦「首席聖誕派對」，當時2天活動吸引萬人參加，而今年暑假檔期，則規劃「2024 Renwu Wonderland夏日派對」，活動聘請溫蒂漫步、芒果醬、南西肯恩、淺堤樂團、靈魂沙發、忒修斯、工口紳士、鹿洐人與金革音樂無聲樂團，將以往少有藝文活動的仁武，再次爆發醞釀已久的藝文能量。
三發地產董事長鍾鼎晟表示，三發集團致力打造更好居住生活，對外透過塑造區域環境，讓更多人認識澄德特區的美與生活便利性，對內打造更具質感建築，為讓購屋族能買到安心住宅，建案引入SGS驗證，社區具備600坪音樂中庭花園以及多達20項的公設規劃，未來住戶即使不出門也能享有精彩生活。
鍾鼎晟指出，這次在承德公園舉辦「2024 Renwu Wonderland夏日派對」就是未來首席大院生活的縮影，將美學思維融入公設主題的沉浸式設計體驗，包括「行動書車區」呈現大階梯式閱覽區體驗濃濃的書香氣息、在「VIP餐食區」一窺花坊媽媽教室花藝空間氛圍以及「親子互動區」感受漂浮健身房的滿滿元氣等。活動只到7月14日，歡迎全家一起走出戶外，共享今年仁武最精彩的暑期盛宴。