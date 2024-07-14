出國必備！上半年網路投保件數同期新高　逾4成都是買旅平險

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不過，網路投保業績大部分來自於產險業，上半年壽險業網路投保達50.91萬件，年增22.32%，網路投保初年度保費達2.87億元，年增10.81%，產險業網路投保則達338.36萬件，年增38.95%，網路投保簽單保費為22.9億元，年增27.01%。
至於上半年網路投保熱門險種，產險部分由機車險居冠，網路投保件數達77.66萬件，再來是旅綜險（含旅遊不便險）72.93萬件，而旅綜險附加海外突發疾病醫療險投保件數也有51.56萬件，拿下第3名，汽車險則滑出前3名熱榜外。
也因為旅遊大爆發，產險業也出招搶商機，其中富邦金旗下富邦產險今年初搶頭香獲金管會核准與同集團台灣大哥大異業合作，試辦讓台灣大用戶可直接在台灣大APP投保富邦產旅平險、登山綜合險或海域活動綜合險，並直接以電信帳單繳保費。
另外，中信金旗下中信產險攜手遠傳電信向金管會申請業務試辦，模式亦為異業合作推廣旅遊保險並透過電信帳單代收保費，而富邦產險也攜手星宇航空、安達產險則與中華航空合作，申請試辦推廣旅遊保險。
壽險業網路投保，上半年前3大險種也全都是旅遊相關保險，其中旅平險以網路投保件數達17.76萬件居冠，再來是旅平險附加實支實付型傷害醫療險，累計上半年有16.95萬件，第3名為旅平險附加海外突發疾病醫療健康險，投保件數達14.72萬件。
若就各保險公司表現來看，上半年產險業網路投保簽單保費，第一名由富邦產險續稱霸，第2名、第3名分別是新安東京海上產險、國泰產險；上半年壽險業網路投保新契約保費，由國泰人壽拿下第一，富邦人壽擠入第2，台灣人壽則排第3。