長榮航空飛一半原路折返洛杉磯！備降卻選遠機場　專家曝4考慮點

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法比安說明，其實，航空公司遇到狀況，不見得會找最近的機場降落。例如上個月有個貨運航班，經過台北上空時發現有設備異常，後來降落在香港爆胎導致跑道被佔用影響許多航班，就是很好的例子，因為他在台北沒料沒人沒資源，能回香港還是他最好的選擇。
法比安也舉例，最近有達美班機也遇到機上餐食有問題，一堆旅客吃壞肚子，卻飛兩個小時回去紐約，沒有選擇最近的一對小機場降落，更又紐西蘭航空也是引擎有狀況，花了三個小時飛回去奧克蘭，而不是就近一個小時距離的布里斯本降落。
法比安說明，除了引擎失火或者乘客性命垂危等非常緊急的情況外，還是會依照航班備降機場規劃的既有安排，假使單發續航能力安排好，可以飛行到備降場站，就由機組人員跟航空公司協商而決定。
而決策主要考慮以下因素分別有維修成本、備料速度、場站資源、當地旅客處理能力，其中最重要的維修成本，備降後物料能否立刻取得，因此如果有可能，最好還是回到自己的基地或者常用的機場、而根據此案，洛杉磯是既有的航點一定會比夏威夷好，以及還有充足的自家地勤或熟悉的外包人員。
此外，原機場還有足夠的資源協調能力、當地的地勤配合，機場附近的飯店也需要足夠充足，讓前後影響的數千甚至近千人，可以獲得妥善安排，「你想想數百人降落到一個相對繁忙的觀光景點，大家要睡哪？」；同樣的，歐洲航空公司來到亞洲，備降機場會選北京上海香港等，而不會是最近的。
因此，法比安總之一句話「面對備降機場，
最適合的不見得是最近的」，但若事態非常緊急，就一定是最近的」。