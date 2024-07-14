江坤俊離開台灣！現身機場「臉上沒笑容」醜聞燒12天身旁不見妻子
已婚名醫江坤俊爆偷吃護理師，後又傳性騷主播鄭凱云，他發文否認絕對沒有此事，一連串風波下，他請辭節目《健康2.0》，今（14）日有人在桃園機場登機室看到他的身影，沒有戴任何帽子或口罩遮掩，臉上沒有笑容，身旁沒有見到他的妻子。
記者林奕如／綜合報導
江坤俊爆出偷吃風波後，神隱至今，僅透過臉書表示暫時退出演藝圈，並且強調絕對沒有性騷主播鄭凱云，他主動請辭節目，也被TVBS切割。根據《中時新聞網》指出，今有人看到他在桃園機場登機室現身，似乎是前往峇里島班機，他臉上則是沒有要出國度假的笑容與喜悅，神情十分木然，身形似乎消瘦不少。
江坤俊陷入桃色風波，事件延燒12天，一開始TVBS聲明先暫停錄影，理由是江坤俊本就規劃7月要帶家人出國旅遊，「節目單位也已錄製節目存檔」，之後江坤俊請辭，也爆出合約早已經到期，TVBS順勢切割，不過目前官網上還是有他「暖心名醫」資料。
目前《健康2.0》改由美女陳欣湄醫師接手，TVBS聲明表示，「陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師，擁有豐富經歷及流暢口條，曾出版醫療知識相關書籍並擔任專欄作家，我們將持續提供觀眾優質的服務與資訊。」
※【NOWnews 今日新聞
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