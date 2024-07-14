川普遭槍擊有人要慘了！美特勤局準備被拉正 將出席國會聽證會
美國前總統川普13日在進行造勢活動時，突然遭到槍擊，右耳和右臉都有明顯血跡。儘管川普沒有生命危險，美國特勤局(USSS)仍遭受極大質疑，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也宣布，將讓特勤局局長和聯邦調查局(FBI)等單位的相關官員出席聽證會。
國際中心顏得智／綜合報導
根據Politico報導，美國眾議院議長強生（Mike Johnson）在社群平台X誓言，將對川普槍擊案進行全面調查，他表示，「美國人民有權知道真相。我們將讓特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle），以及國土安全部（DHS）和聯邦調查局（FBI）的相關官員盡快地出席聽證會。」
另據國會山報報導，特勤局發言人證實，已同意向眾議院監督委員會通報這起攻擊事件的詳細情況。
由於槍手開槍地點距離川普講話的地方不到150公尺，也遭受共和黨眾議員質疑，一名共和黨議員向Politico抱怨，「特勤局怎麼會允許一個攜帶武器的人如此接近川普總統」，共和黨參議員霍利也強調，「全國都需要知道是誰幹的，我們需要國會對這件事是如何發生的進行全面、公開的調查，」
此外，根據BBC報導，一名戴著「讓美國再次偉大2020」（MAGA 2020）帽子的男子指出，他和他的朋友在川普被暗殺前的幾分鐘，一直警告警方和特勤人員，「有個傢伙在屋頂上拿著步槍」，但警方和特勤只是注視著他們，直到槍手開槍後才採取行動。